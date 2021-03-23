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Бизнес

СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ

Строительно-монтажное управление (СМУ) «Газпром Кыргызстан» ведет деятельность с 2014 года. Управление проектирует и строит системы газоснабжения любой сложности в многоквартирных домах, котельных и промышленных объектах. За семь лет газификацию своих объектов СМУ «Газпром Кыргызстан» доверили крупнейшие компании Кыргызстана: «Авангард Стиль», Elite House, «KG Групп», IHLAS, «Абдыш-Ата», «Делюр», NURZAMAN, «НБК», «АЮ Курулуш», «Ак-Куу», Interglass, «Белая река», Kant TS», «Главстрой» и другие.

Преимущества СМУ «Газпром Кыргызстан:

  • профессиональные сотрудники с огромным опытом работы и профильным образованием;
  • 22 единицы специализированной техники, оборудование и инструменты с учетом государственных и корпоративных стандартов;
  • оборудование и аттестованные сварщики в соответствии с НАКС РФ (Национальное агентство контроля сварки);
  • строгое соблюдение стандартов охраны труда, производственной и промышленной безопасности;
  • гибкие условия сотрудничества и способа оплаты;
  • гибкий режим работы по проекту заказчика;
  • строгое соблюдение СНиП и сроков сдачи работ;
  • гарантия качества и надежности.

Почему еще выбирают СМУ «Газпром Кыргызстан»

8 марта 2021 года вступили в силу новые СНиП по проектированию систем газоснабжения.

СМУ «Газпром Кыргызстан» готово предоставить услуги по качественной и оперативной газификации, установке крышных котельных в 25-этажных домах, 18-этажных общежитиях, апартамент-отелях, гостевых домах, а также газификации пунктов общественного питания, расположенных на нижних этажах многоэтажных зданий.

Контакты:

Адрес: Бишкек, улица Фучика, 19
Телефон: 0312 88 12 74; 0770 335 512.
Email-адрес: smu@gazprom.kg

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187309/
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