Строительно-монтажное управление (СМУ) «Газпром Кыргызстан» ведет деятельность с 2014 года. Управление проектирует и строит системы газоснабжения любой сложности в многоквартирных домах, котельных и промышленных объектах. За семь лет газификацию своих объектов СМУ «Газпром Кыргызстан» доверили крупнейшие компании Кыргызстана: «Авангард Стиль», Elite House, «KG Групп», IHLAS, «Абдыш-Ата», «Делюр», NURZAMAN, «НБК», «АЮ Курулуш», «Ак-Куу», Interglass, «Белая река», Kant TS», «Главстрой» и другие.
Преимущества СМУ «Газпром Кыргызстан:
- профессиональные сотрудники с огромным опытом работы и профильным образованием;
- 22 единицы специализированной техники, оборудование и инструменты с учетом государственных и корпоративных стандартов;
- оборудование и аттестованные сварщики в соответствии с НАКС РФ (Национальное агентство контроля сварки);
- строгое соблюдение стандартов охраны труда, производственной и промышленной безопасности;
- гибкие условия сотрудничества и способа оплаты;
- гибкий режим работы по проекту заказчика;
- строгое соблюдение СНиП и сроков сдачи работ;
- гарантия качества и надежности.
Почему еще выбирают СМУ «Газпром Кыргызстан»
8 марта 2021 года вступили в силу новые СНиП по проектированию систем газоснабжения.
СМУ «Газпром Кыргызстан» готово предоставить услуги по качественной и оперативной газификации, установке крышных котельных в 25-этажных домах, 18-этажных общежитиях, апартамент-отелях, гостевых домах, а также газификации пунктов общественного питания, расположенных на нижних этажах многоэтажных зданий.
Контакты:
Адрес: Бишкек, улица Фучика, 19
Телефон:
Email-адрес: smu@gazprom.kg