17:34
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Бизнес

Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу

Коллектив ЗАО «Альфа Телеком» поблагодарил генерального директора Акылбека Жамангулова за плодотворную и эффективную работу на посту главы компании MegaCom и пожелал успехов в новых начинаниях.

Сотрудники государственного оператора связи высоко оценили результаты грамотного управления Акылбека Жамангулова, которому за два с половиной года работы в должности генерального директора стратегического предприятия удалось вывести компанию на новый уровень уверенного развития и роста финансово-экономических показателей. Это позволило компании MegaCom занять лидирующие позиции в телекоммуникационном секторе Кыргызстана и уверенно войти в топ-5 крупнейших работодателей и налогоплательщиков республики.

Акылбек Жамангулов в свою очередь поблагодарил каждого из сотрудников ЗАО «Альфа Телеком» за сплоченность, профессионализм, самоотдачу, креативность и отличные производственные показатели, которые помогли компании MegaCom стать надежным цифровым партнером для каждого кыргызстанца.

Напомним, ранее пресс-служба ЗАО «Альфа Телеком» сообщила о том, что в связи с переходом на другую должность с 16 марта 2021 года генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Жамангулов Акылбек Жекшенович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он занимал эту должность с 24 октября 2018-го.

Вместе с тем, по данным Фонда по управлению государственным имуществом КР, на должность генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» назначен Базаркулов Азат Темирканович. Ранее он занимал должность исполнительного директора ОсОО «Акнет».

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/186671/
просмотров: 503
Версия для печати
Материалы по теме
В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
«Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»
Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom
Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
Отпразднуйте День ак калпака вместе с MegaCom
Мобильное приложение MegaPay: более 400 сервисов и услуг в режиме онлайн
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24
Популярные новости
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Требуем законности. Дольщики объекта в&nbsp;12-м микрорайоне обратились к&nbsp;президенту Требуем законности. Дольщики объекта в 12-м микрорайоне обратились к президенту
BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на&nbsp;участке в&nbsp;6-м микрорайоне BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
Бизнес
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
Как школьнику и&nbsp;студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
16 марта, вторник
17:14
Сын Камчыбека Ташиева баллотируется в депутаты Джалал-Абадского горкенеша Сын Камчыбека Ташиева баллотируется в депутаты Джалал-А...
17:12
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
17:05
Требуют в два раза больше. Юрист об ущербе, который вменяют владельцу La Maison
17:02
Подделал документы и «нарисовал» облучение. Чиновники судятся с пенсионером
16:42
Полиция Алматы просит опознать подозреваемого в мошенничестве кыргызстанца