Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу

Коллектив ЗАО «Альфа Телеком» поблагодарил генерального директора Акылбека Жамангулова за плодотворную и эффективную работу на посту главы компании MegaCom и пожелал успехов в новых начинаниях.

Сотрудники государственного оператора связи высоко оценили результаты грамотного управления Акылбека Жамангулова, которому за два с половиной года работы в должности генерального директора стратегического предприятия удалось вывести компанию на новый уровень уверенного развития и роста финансово-экономических показателей. Это позволило компании MegaCom занять лидирующие позиции в телекоммуникационном секторе Кыргызстана и уверенно войти в топ-5 крупнейших работодателей и налогоплательщиков республики.

Акылбек Жамангулов в свою очередь поблагодарил каждого из сотрудников ЗАО «Альфа Телеком» за сплоченность, профессионализм, самоотдачу, креативность и отличные производственные показатели, которые помогли компании MegaCom стать надежным цифровым партнером для каждого кыргызстанца.

Напомним, ранее пресс-служба ЗАО «Альфа Телеком» сообщила о том, что в связи с переходом на другую должность с 16 марта 2021 года генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Жамангулов Акылбек Жекшенович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он занимал эту должность с 24 октября 2018-го.

Вместе с тем, по данным Фонда по управлению государственным имуществом КР, на должность генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» назначен Базаркулов Азат Темирканович. Ранее он занимал должность исполнительного директора ОсОО «Акнет».