Требуем законности. Дольщики объекта в 12-м микрорайоне обратились к президенту

Дольщики будущего многоэтажного дома в 12-м микрорайоне строительной компании «Альянс Курулуш Плюс» обращаются к президенту Садыру Жапарову, премьер-министру Улукбеку Марипову и первому вице-премьеру Артему Новикову. Об этом 24.kg сообщили они сами.

Дольщики просят госорганы принять меры в отношении судьи Октябрьского районного суда столицы А. Д., которая, по их словам, вынесла неправомерное решение по их проблемному вопросу.

«Она опекает, как говорится, «крышует» частно-корыстные интересы руководства ОсОО «Городская строительная компания», учредителем которого является Бозулан Мамазаиров, владеющий также сетью отелей Jannat. У этой компании с «Альянс Курулуш Плюс» существует договор о совместной деятельности. Судья грубо нарушает наши гражданские права.

Мы, пострадавшие дольщики, оплатившие стоимость будущего жилья, поверившие в градостроительно-разрешительную документацию по строительству многоквартирного жилого дома в 12-м микрорайоне, надеемся на ваше содействие по решению вопроса. Нужно, чтобы судьи приняли законные решения по обращению дольщиков при рассмотрении и разрешении правовой судьбы земельного участка в 15 соток, который не осваивается по его целевому назначению», — говорится в обращении к главе государства.

Дольщики подчеркивают, что неоднократно обращались к экс-президенту, в Совет безопасности, прокуратуру и мэрию Бишкека.

«Мы надеялись на справедливое решение судьи, однако она его частично удовлетворила. К счастью, апелляционную жалобу Бишкекский горсуд удовлетворил полностью и признал, что «Городская строительная компания» и «Альянс Курулуш Плюс» несут ответственность солидарно. Отметим, что по другому иску, о признании соглашения о расторжении договора недействительным, судья районного суда вовсе вынесла определение — оставить без рассмотрения», — говорится в сообщении.

Однако «Городская строительная компания» подала жалобу в Верховный суд. 18 марта состоится слушание по этому делу.

«Мы надеемся, что коллегия судей Верховного суда — Болотбек Батыралиев, Маргарита Мельникова и Жамалкан Исакова — примет правомерное решение. Обманутые дольщики, которые оплатили полную и частичную стоимость будущей квартиры, остались ни с чем. Только с частично вырытым котлованом. Ответчики пытаются лишить нас и его с помощью таких судей, как А. Д. Просим вас принять законные меры в отношении судьи, которая незаконно лишила нас конституционных прав на судебную защиту», —отмечается в обращении.

Уточняется, что судья районного суда А. Д. в конце февраля получила дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.