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Бизнес

Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон

Один из трех автомобилей Hyundai или 200 смартфонов Tecno могут стать вашими уже совсем скоро!

15 марта 2021 года состоится первый розыгрыш 16 смартфонов в рамках лотереи «Весенний драйв».

Увеличьте свои шансы на выигрыш — будьте активным покупателем сети O!Store и получите больше билетов. К примеру, при покупке любого товара в O!Store можно получить по одному билету за каждые потраченные 200 сомов. А при покупке смартфона Tecno вы получите не один, а два билета за те же 200 сомов.

Билеты также можно получить за регистрацию в приложении «Мой О!», идентификацию и пополнение кошелька «О!Деньги», пополнение баланса телефона от 200 сомов, оплату услуг через кошелек «О!Деньги». За каждое действие вам будут начислены лотерейные билеты.

Больше билетов — больше шансов выиграть!

Все подробности на сайте: drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан». Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021. Период проведения — с 07.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/186109/
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