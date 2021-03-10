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Бизнес

Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!

Мобильный оператор О! продолжает практику предоставления социальных тарифов.

В поддержку учителей, школьников и студентов, которые ищут доступные и простые решения для мобильной связи, в сети О! действуют специальные предложения.

Тарифные планы «Мугалим», «Окуучу» и «Переходи на О! Студент Онлайн» значительно выгоднее обычных. Каждый из них адресно нацелен на свою аудиторию и включает разные «фишки», но общее у них одно — в них есть все необходимое не только для учебы и обучения, но и для общения:

  • БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ к популярным мессенджерам и платформам, незаменимым для общения и онлайн-обучения: WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom и Google Classroom + пакет скоростного интернета;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пакету образовательных ТВ-каналов «О!TV Обучение»;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ в «Мой О!» к разделу «Мектеп» с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками.

 

Подключить нужный тариф можно, пройдя онлайн-регистрацию в приложении «Мой О!». Скачайте приложение, зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация. Подключиться также можно в любом офисе продаж и обслуживания O!Store. При себе учителям необходимо иметь паспорт, студентам — студенческий билет, а школьникам — свидетельство о рождении.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185913/
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Социальные тарифы для учителей, школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;О! Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!
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