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Бизнес

Лучевая терапия сегодня

Для 50-60 процентов пациентов с диагнозом «рак» применяется неинвазивная, безболезненная лучевая терапия — ключевой метод лечения злокачественных новообразований. Радиотерапия длится несколько минут, ее используют как основное лечение, так и в сочетании с хирургическим вмешательством и химиотерапией.

Профессор клиники Acıbadem Уфук Абаджыоглу делится полезной информацией об эффективности применения лучевой терапии в лечении рака и развенчивает заблуждения пациентов о вреде облучения.

Как радиация уничтожает опухоль?

Доктор Уфук Абаджыоглу поясняет: «Считается, что радиация — причина рака, но ее также можно использовать для лечения онкологии. Правильно сфокусированное радиоактивное излучение способно повлиять на ДНК клетки и разрушить опухоль, новообразование может уменьшиться в размерах и даже исчезнуть».

Благодаря использованию современных устройств точно рассчитываются доза радиации и направление лучей. При этом здоровые ткани не повреждаются, уменьшаются побочные эффекты.

Acıbadem
Фото Acıbadem. Профессор Уфук Абаджыоглу

Новейшие достижения в лучевой терапии

Сеть клиник Acıbadem оснащена самыми современными устройствами. Она одна из первых в мире внедрила последнее достижение лучевой терапии — устройство MR Linac, в котором сочетаются МР-визуализация и линейный ускоритель.

Профессор рассказывает: «Это революционное устройство обладает тремя основными преимуществами. Первое — МРТ позволяет просматривать мягкие ткани, в отличие от КТ или рентгеновских лучей, применяемых для визуализации костей. Второе — это возможность адаптировать планы лечения пациента в соответствии с его состоянием на текущий день. И третье — во время лечения можно видеть саму опухоль, в отличие от других технологий».

Множество вариантов индивидуального лечения

«Врачи сети клиник Acıbadem предлагают наиболее эффективное лечение благодаря возможности выбора из множества вариантов самых современных технологий и различных устройств. При этом они учитывают индивидуальные особенности организма каждого пациента, а не возможности устройства», — говорит Уфук Абаджыоглу.

Команда специалистов по онкологическим заболеваниям клиники Acıbadem обсуждает каждый случай на мультидисциплинарной комиссии. Врачи должны обладать соответствующим опытом, чтобы учитывать все технические детали при выборе лучшего лечебного устройства для каждого конкретного пациента.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство сети клиник Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185447/
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