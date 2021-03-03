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Бизнес

Кошелек «О!Деньги»: оплата более 800 сервисов и моментальные переводы на карты!

Кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» — это надежный помощник в вашем смартфоне, который позволяет удобно оплачивать более 800 сервисов, переводить средства на другие кошельки и карты, пополнять счета, погашать кредиты и получать приятные бонусы!

Пополнить кошелек «О!Деньги» можно в большинстве платежных терминалов страны. Для удобства пользователей оплата услуг также доступна прямо с баланса телефона или с добавленной банковской карты.

«О!Деньги» помогает:

Бесконтактно оплачивать:

  • коммунальные услуги всех регионов, интернет, мобильную связь, онлайн-игры без комиссии;
  • штрафы с камер и выписанные вручную, налоги, патенты;
  • доставку еды, цветов, подарков и заказы в онлайн-магазинах;
  • счета в кафе, покупки в сети «Народный», Globus и других магазинах, топливо на АЗС.

Моментально переводить:

  • на Qiwi, «Элсом», Mbank, «Компаньон» и другие кошельки;
  • на все карты «Элкарт», а также карты Visa DemirBank, Optima Bank, «РСК банк», «Бай Тушум» и другие;
  • на карты банков Казахстана, Таджикистана и России;
  • на единую платежную карту «Тулпар».

Погашать кредиты:

  •  банков: DemirBank, «Дос Кредобанк», «Финка банк», «Бакай Банк», «Бай Тушум», «КБ Кыргызстан», «РСК Банк»;
  • МКК и МФК: «АБН», «Байлык финанс», «Биринчи МФК», «Арыш Инвест» и других учреждений.

Получать бонусы:

При оплате через «О!Деньги» можно получать бонусы, копить их и оплачивать ими счета и покупки у партнеров бонусной программы. 

Но и это еще не все! За онлайн-идентификацию кошелька можно получить 10 гигабайт интернета в подарок*! Подробнее здесь.

Для того чтобы начать пользоваться кошельком, достаточно установить «Мой О!» по ссылке и пройти простую регистрацию.

Более миллиона кыргызстанцев уже пользуются приложением «Мой О!».

Начните и вы!

*Акция действует по 31 марта 2021 года для абонентов линейки тарифных планов «Переходи на О!», «Твой Суперноль» и «Твой ноль».
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185325/
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