Сезон охоты на бизнес открыт? Волна громких задержаний

Почти каждую неделю отечественная пресса сообщает о новом разоблачении нечистых на руку предпринимателей. Из последних заголовков СМИ — «Российский инвестор-владелец торговых точек «Спекулянт» заявил о рейдерском захвате бизнеса», «В КР задержан совладелец сети ресторанов «Нават»», «Бизнес-омбудсмен обеспокоен давлением на предпринимателей»...

Дополнило сводки «неожиданное» продолжение скандальной истории с продажей бизнес-актива «Ала-ТВ» телеком-оператору Beeline. Широкую огласку в СМИ рядовая бизнес-сделка получила благодаря последовавшим за ней арестам — экс-главы ГАС Натальи Черногубовой, учредителя «Ала-ТВ» Артура Халдарова, сотрудников ГКНБ и Госагентства связи. На днях стало известно, что их ряды пополнил экс-гендиректор сотового оператора Евгений Кражан.

Рассылку о громком задержании 2 февраля сделала Генеральная прокуратура. По мнению следствия, за переоформление и трансформацию частоты бывший глава оператора «отблагодарил» высоких чинов из аппарата правительства. Следствие находится в самом разгаре, но, несмотря на это, заголовки в СМИ носят обвинительный тон, забыв о презумпции невиновности. Во всем мире она действует по принципу: человек невиновен, если следствием не было доказано иное. У нас, похоже, все наоборот. Вспомним хотя бы подробности самой сделки.

В начале 2020 года компания «Ала-ТВ» продала право на пользование радиочастотным спектром 100 Мгц в диапазоне 2300-2400 МГц для LTE TDD Beeline за $1,8 миллиона. Право такое у компании было, учитывая, что лицензия была с возможностью отчуждения (правом перепродажи).

Если рассматривать принципиальную возможность проведения такого рода сделок по отчуждению и переоформлению лицензий на радиочастоты, то они совершенно законны. Глава Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев о продаже частот

Не увидел ничего криминального в продаже частот и исполнительный директор Международного делового совета Сыдыков: «Что касается частотного ресурса, то в Кыргызстане, по его словам, он ограничен, в связи с чем телеком-операторы ищут возможности приобретения частот на вторичном рынке. Сделка между «Ала-ТВ» и Beeline — один из примеров».

Однако, как только сделка состоялась, отдельные парламентарии, заявили о том, что продажа частот совершена в обход интересов государства. Подразумевая, что если бы частоту продавало ГАС, то деньги пошли в бюджет. Ущерб оценили чуть ли не в $900 миллионов (по словам Айбека Куренкеева, цена для проданной частоты космическая — согласно официальным данным, весь рынок мобильной связи Кыргызстана составляет $200 миллионов). Но при этом парламентарии, видимо, забыли, что прежде, чем что-то продать, сначала это что-то нужно где-то взять, а в данном случае забрать.

Законных методов не нашлось. Оказалось, что ГАС имеет право отозвать частоту только в случае, если ее не использовали долгие годы. К сожалению отдельных лиц, к «Ала-ТВ» это правило оказалось не применимо — компания активно пользовалась частотой. На минуточку, компания является одним из крупнейших в столице поставщиков услуг эфирно-кабельного телевидения и кабельного интернета. Но, как говорят, было бы желание, а способ найдется.

Как результат — все участники сделки нейтрализованы. Со времени первых арестов по данному делу прошел без малого год, но решения суда ни по одному из задержанных нет. Зато желанную частоту «вернули» и, по словам директора ГАС Азамата Дыйканбаева, в ноябре 2020 года ее выставили на продажу по стартовой цене в 30 миллионов сомов (а как же $900 миллионов?!). Кажется, теперь радеющие за бюджет чиновники должны быть счастливы. Но какой ценой?

Обеспокоенный нездоровой атмосферой, которая царит в предпринимательской среде в последнее время, бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит выступил с обращением:

«В то время как Кыргызстан нуждается в восстановлении экономики и всемерной поддержке бизнеса, уголовные преследования предпринимателей и инвесторов по предполагаемым преступлениям экономического и неэкономического характера, а также избрание в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу наносят серьезный урон восприятию делового имиджа и инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики», — резюмировал Орд-Смит.

По его мнению, подобная активно используемая практика и игнорирование альтернативных мер пресечения в виде залога, подписке о невыезде, домашнего ареста отправляют серьезные негативные сигналы местному бизнесу, международному и инвестиционному сообществу и не отражают принятую мировую практику.

А ведь буквально еще 1 февраля бизнес-омбудсмен выступил с поддержкой Указа недавно вступившего в должность президента КР Садыра Жапарова «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов», в котором нашли отражение ранее сделанные рекомендации правозащитного института.

Напомним, основные выдержки указа. Постановляется:

прекратить необоснованное вмешательство правоохранительных и иных госорганов в предпринимательскую деятельность;

усилить надзор за неукоснительным исполнением законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности и защиты собственности и инвестиций;

декриминализовать экономические преступления и проступки через принятие нормотворческих мер;

запретить применение меры пресечения по экономическим преступлениям в виде заключения под стражу в ходе досудебного производства.

К сожалению, задержание предпринимателей, которые уже, кажется, приобретают массовый характер, явно противоречат вектору, выбранному новым президентом.

«Действия правоохранительных органов не согласуются с направлениями, изложенными в указе президента, и вызывают серьезную обеспокоенность бизнес-омбудсмена, местного и международного бизнес-сообщества», — заключил Орд-Смит.

Резюмируя все сказанное, можно подвести итоговое заключение: последних иностранных инвесторов выжимают с рынка, ставя под угрозу экономическое будущее страны, возможности социальных выплат и многие другие вытекающие из этого аспекты.