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Бизнес

Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO

Сеть магазинов O!Store продолжает знакомить вас ближе с новинками из мира смартфонов.

Гонконгская компания TECNO Mobile, основанная в 2006 году, является премиальной маркой смартфонов. Поддерживая слоган бренда «Ожидайте большего», TECNO переводит возможности смартфонов премиум-класса в доступный сегмент.

В Кыргызстане продукция компании впервые была представлена в конце 2020-го года в сети O!Store.

Смартфоны TECNO — это современные, мощные и многофункциональные устройства на любой бюджет. Все необходимое в них есть: современный дизайн, большой экран, емкий аккумулятор, мощный процессор, большая память и отличная камера. Во всем видно внимание к мелочам. Наличие у TECNO Mobile собственных заводов и центров разработки говорит о высоком качестве устройств. Уверенная в себе компания предлагает 12+1 месяцев расширенной гарантии.

В ассортименте O!Store и в каталоге интернет-магазина представлен широкий выбор оригинальных моделей TECNO от 4 тысяч 990 сомов до 14 тысяч 290 сомов. Доступна рассрочка от 832 сомов в месяц.

Смотрите подробный видеообзор на один из топовых смартфонов бренда:

Выбирайте свой идеальный вариант и забирайте его в O!Store или заказывайте на ostore.kg по телефону 0705 007 000.

+ 10 ГИГАБАЙТОВ скоростного интернета вы получаете в подарок при заказе в интернет-магазине ostore.kg.

+ Бесплатная доставка по Бишкеку.


Адреса всех магазинов можно узнать по ссылке. Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/180472/
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