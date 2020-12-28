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Бизнес

Газ в каждый дом: «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Ынтымак»

Жилмассив «Ынтымак» существует с 1998 года. Это уже шестой населенный пункт Ленинского района города Бишкека, который получил доступ к природному газу с приходом компании «Газпром Кыргызстан». В предыдущие года в данном районе были газифицированы жилмассивы «Ала-Тоо», «Арча-Бешик», «Ак-Ордо», «Ак-Орго», в 2020-м — «Киргизия». И сегодня долгожданный природный газ был подан в «Ынтымак».

Газификация жилмассива была заложена в инвестиционную программу компании «Газпром Кыргызстан» на 2020 год. И, несмотря на все сложности уходящего года, компания реализовала инвестпрограмму в обещанные сроки — построила свыше 161 километра газопроводов в шести населенных пунктах Бишкека и Чуйской области и в итоге обеспечила доступом к экологичному голубому топливу свыше 35 тысяч кыргызстанцев.

Пахтагуль Чыналиева, квартальная жилмассива «Ынтымак»: ««Ынтымак» существует уже 22 года. Все это время мы очень ждали, когда к нашим домам подведут природный газ. Когда осенью начались работы по прокладке газопроводов, я приняла решение, что обязательно в числе первых жителей подключу дом к газу. Уже многие жители нашего района подали заявки на подключение. В быту пользоваться газом намного удобнее, не нужно больше дышать вредной угольной пылью, да и времени свободного появляется в разы больше».

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан»: «Мы очень ответственно подходим к планированию проектов газификации жилых массивов, но еще более ответственно подходим к их реализации. Все наше внимание сфокусировано на вопросе безопасной и надежной работы системы газоснабжения. Компания уже инвестировала в масштабное обновление и развитие газовой инфраструктуры Кыргызстана свыше 28 миллиардов сомов, которые были направлены на масштабное обновление газовой инфраструктуры, строительство 875 километров распределительных сетей и газификацию 38 населенных пунктов».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178221/
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