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Бизнес

Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»

В связи с наступлением отопительного сезона офисы обслуживания населения ОсОО «Газпром Кыргызстан» перешли на зимний режим работы.

Теперь основной офис «Бишкекгаза» (Горького, 22) работает всю неделю без выходных, а офис на Ахунбаева, 186/1 — с понедельника по субботу.

Абоненты смогут и в выходные дни решить все вопросы, связанные с газификацией и использованием природного газа в быту, а также пополнить электронную карту предоплаты. В воскресенье офис филиала «Бишкекгаза» на улице Горького, 22, работает без перерыва на обед.

В таблице — актуальные графики работ центров обслуживания населения в Бишкеке, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Нарынской областях.

В целях экономии времени и снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией и сезонными заболеваниями как клиентов, так и своих сотрудников «Газпром Кыргызстан» активно развивает онлайн-сервисы, которые охватывают весь спектр услуг компании.

  • Мобильное приложении GAZPROM.KG;
  • корпоративный сайт «Газпром Кыргызстан»: www.gazprom.kg;
  • Telegram чат-бот: @gazpromkg_bot;
  • WhatsApp по номеру: 0701 68 07 07;
  • единая справочная служба 4444 — звонок с мобильного телефона бесплатный;
  • мобильные кошельки Balance.kg, «Элсом 2.0» и MegaPay;

Пошаговая инструкция для каждого способа доступна по ссылке https://gazprom.kg/#/info/conacts.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/175117/
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