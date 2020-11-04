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Бизнес

Благотворительность — наш гражданский долг

В Бишкеке состоялось мероприятие «Благотворительность — наш гражданский долг — 2020».
Организаторы — Всемирная ассамблея мусульманской молодежи (ВАММ) — оказали материальную помощь детям, лишившимся отцов.

В благотворительном мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социального развития КР Ализа Солтонбекова, и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев, представитель ВАММ по Средней Азии Саид Баюми и президент ВАММ в Кыргызстане Мухаммед Мади.

В рамках проекта 300 детей получили зимнюю одежду (куртки, спортивные костюмы, сапоги и головные уборы).

Кроме того, каждый ребенок получил по 4 тысячи сомов в виде социального пособия, а также продуктовый пакет (содержимое пакета: мука — 25 килограммов, макароны — 9 килограммов, сахар — 10 килограммов, рис — 10 килограммов, манная крупа — 2 килограмма, гречка — 2 килограмма, чай — 250 граммов, масло — 10 литров, сладости — 1 килограмм, томатная паста — 1 литр, сгущенное молоко — 1 литр).

В завершении мероприятия для детей организовали концертную программу.

В этом году Молодежной ассамблее в Кыргызстане исполняется 20 лет. За это время организация успешно реализовала ряд социальных проектов во многих регионах страны. Открыла медицинские клиники, построила и передала в ведение государства школу. Ассамблея продолжит реализовывать социальные проекты, направленные на поддержку уязвимых слоев населения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171960/
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