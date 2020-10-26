14:11
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Бизнес

Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus

И снова сеть магазинов Globus радует горожан большим ассортиментом и низкими ценами.

21 октября прошло открытие 29 супермаркета Globus — «Бишкек Сити» по адресу: улица Суюмбаева, 142/2 (бывшая улица Карпинского, ТЦ «Бишкек Сити»).

В новом Globus были обновлены все стеллажи и витрины, изготовленные по заказу в России, что делает его уникальным среди магазинов сети.

Новые прочные каркасы и свежее интерьерное обновление были тепло приняты покупателями.

«Раньше тут был базарчик, каждый за своим прилавком торговал. Продавали в основном овощи, зелень и фрукты. А за продуктами приходилось в магазины отдельно ходить. И то ближайший маркет в двух кварталах был. А теперь тут и овощи с фруктами, и мясо взять можно, и продукты есть. Это будет очень экономить мое время», — рассказывает одна из покупательниц.

Первый в районе

Действительно, до сегодняшнего дня для жителей в районе ТЦ «Бишкек Сити» никогда не было маркетов, и подобная альтернатива теперь появилась у каждого жителя района в супермаркете Globus.


Расширенный ассортимент

Удачная планировка и мерчендайзинг позволили вместить большой ассортимент продукции во всех направлениях.

Также всегда для наших покупателей в ассортименте свежие овощи и фрукты, в том числе экзотические, свежее мясо каждое утро и вкусная выпечка.

Ну а сама торговая площадь занимает 660 квадратных метров, что позволяет вместить очень много товара.

Не забывайте!

Не забывайте, что подсказать дорогу до вашего ближайшего гипермаркете Globus поможет наш умный Telegram-бот @GlobusKgBot. Он вам и о скидках расскажет, и о бонусах скажет, еще и виртуальной накопительной картой послужить на кассе может.

А если вы хотите узнать, как им пользоваться, то можете ознакомиться в этой статье.

Зовем вас в гости! И вы, конечно, помните, что Globus — магазин низких цен!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/170757/
просмотров: 1706
Версия для печати
Материалы по теме
Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Народное чудо
С новым ботом!
Новый Globus для любимой страны
Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
УРА! В Бишкеке открыт 22-й магазин любимой сети Globus
Открыт новый магазин Globus на пересечении Жибек Жолу и Тоголока Молдо
Globus открыл новый и самый необычный супермаркет с зоной food-to-go
Теперь и в южной столице! В Оше открылся первый гипермаркет Globus
От грузчика до менеджера. Как построить карьеру за два года
Популярные новости
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Бизнес
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
26 октября, понедельник
14:00
«Реформа» обратилась в Конституционную палату. Оспаривает решение парламента «Реформа» обратилась в Конституционную палату. Оспарива...
14:00
Беспорядки в Бишкеке. Черепно-мозговые травмы за верную службу Отечеству
13:48
Нариман Тюлеев находится с рабочей поездкой в Москве: его отставка не принята
13:46
Почему молчит Садыр Жапаров, которого шантажируют сторонники?
13:24
Крупную партию аскорбиновой кислоты пытался вывезти кыргызстанец в Казахстан