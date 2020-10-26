Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus

И снова сеть магазинов Globus радует горожан большим ассортиментом и низкими ценами.

21 октября прошло открытие 29 супермаркета Globus — «Бишкек Сити» по адресу: улица Суюмбаева, 142/2 (бывшая улица Карпинского, ТЦ «Бишкек Сити»).



В новом Globus были обновлены все стеллажи и витрины, изготовленные по заказу в России, что делает его уникальным среди магазинов сети.

Новые прочные каркасы и свежее интерьерное обновление были тепло приняты покупателями.

«Раньше тут был базарчик, каждый за своим прилавком торговал. Продавали в основном овощи, зелень и фрукты. А за продуктами приходилось в магазины отдельно ходить. И то ближайший маркет в двух кварталах был. А теперь тут и овощи с фруктами, и мясо взять можно, и продукты есть. Это будет очень экономить мое время», — рассказывает одна из покупательниц.

Первый в районе

Действительно, до сегодняшнего дня для жителей в районе ТЦ «Бишкек Сити» никогда не было маркетов, и подобная альтернатива теперь появилась у каждого жителя района в супермаркете Globus.

Расширенный ассортимент

Удачная планировка и мерчендайзинг позволили вместить большой ассортимент продукции во всех направлениях.

Также всегда для наших покупателей в ассортименте свежие овощи и фрукты, в том числе экзотические, свежее мясо каждое утро и вкусная выпечка.

Ну а сама торговая площадь занимает 660 квадратных метров, что позволяет вместить очень много товара.

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