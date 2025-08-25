10:00
Бизнес

«Умай Групп» поддержала инициативу ГНС

Крупнейший ритейлер страны, компания «Умай Групп», управляющая сетями магазинов Globus, «Народный», «Достор» и SPAR, поддерживает инициативу Государственной налоговой службы и открыто делится своим вкладом в экономику Кыргызстана.

По итогам прошлого года сумма налоговых поступлений от компании в государственный бюджет составила 1 миллиард 911 миллионов 500 тысяч сомов (один миллиард девятьсот одиннадцать миллионов пятьсот тысяч сомов).

Этот вклад позволяет реализовывать масштабные социально значимые проекты — построить 3 километра дорог, построить шесть детских садов и семь больниц.

Мы гордимся тем, что работаем честно и вносим свой вклад в развитие родного Кыргызстана. Наши налоги — это новые дороги, школы, больницы, рабочие места для кыргызстанцев. Это стало возможным благодаря нашим покупателям!

Компания выражает благодарность всем покупателям за доверие и выбор магазинов Globus, «Народный», «Достор» и SPAR.

Вместе мы развиваем экономику и строим будущее страны.
