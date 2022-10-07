Globus расширяет свою сеть. Второй магазин в Джалал-Абаде

Полюбившаяся кыргызстанцам торговая сеть Globus, входящая в единую сеть крупнейшей компании — ритейлера «Умай Групп», продолжает расширять границы. Магазин нового формата открыл свои двери для жителей и гостей Джалал-Абада 6 октября на улице Ленина, 175.

Новый магазин формата «экспресс» стал 45-м в общереспубликанской сети.

Формат «Экспресс», несмотря на свои компактные размеры совмещает в себе все то, что так любят покупатели сети — широкий ассортимент товаров на все случаи жизни, всегда свежие продукты как для каждодневного потребления, так и для праздничных застолий, продукция собственного производства — фирменная выпечка и торты, готовые обеды и салаты и многое другое, приятные цены и сервис.

Главная отличительная черта Globus-экспресс его уникальный формат, разработанный для максимального удобства покупателей.

Вы можете прийти в магазин в любое удобное для вас время, ведь он работает круглосуточно, 24 часа, семь дней в неделю. Торговый зал продуман до мелочей, разделен по интуитивно понятным покупателям позициям, что позволяет не потеряться в разнообразии предложений и быстро найти необходимое.

Есть и зона продажи весовых товаров, в которой, помимо прочего, представлена уже расфасованная продукция. Четко обозначенные зоны с акционным товаром. Здесь есть все то, без чего в современном мире сложно представить комфортный поход в магазин.

На помощь покупателям всегда готовы прийти сотрудники магазина, прошедшие обучение в учебном центре сети. Они получили все необходимые навыки для того, чтобы покупатели могли оценить не только качество товаров, но сервиса.

Расширяя свою сеть, Globus продолжает работать над внедрением в Кыргызстане цивилизованного формата розничной торговли, поддержкой отечественных производителей, формированием защищенного рынка труда и подготовкой профессиональных кадров.

Во все магазины, открывающиеся в городах и регионах республики, сотрудников нанимают из местных жителей.

Стоит отметить, что это уже второй по счету магазин сети Globus в Джалал-Абаде, первый, открытый в марте этого года, все также рад встречать своих покупателей по адресу улица Ленина, 17.

Каждому кыргызстанцу по Globus’у!