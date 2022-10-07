01:58
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Бизнес

Globus расширяет свою сеть. Второй магазин в Джалал-Абаде

Полюбившаяся кыргызстанцам торговая сеть Globus, входящая в единую сеть крупнейшей компании — ритейлера «Умай Групп», продолжает расширять границы. Магазин нового формата открыл свои двери для жителей и гостей Джалал-Абада 6 октября на улице Ленина, 175.

Новый магазин формата «экспресс» стал 45-м в общереспубликанской сети.

Формат «Экспресс», несмотря на свои компактные размеры совмещает в себе все то, что так любят покупатели сети — широкий ассортимент товаров на все случаи жизни, всегда свежие продукты как для каждодневного потребления, так и для праздничных застолий, продукция собственного производства — фирменная выпечка и торты, готовые обеды и салаты и многое другое, приятные цены и сервис.

Главная отличительная черта Globus-экспресс его уникальный формат, разработанный для максимального удобства покупателей.

Вы можете прийти в магазин в любое удобное для вас время, ведь он работает круглосуточно, 24 часа, семь дней в неделю. Торговый зал продуман до мелочей, разделен по интуитивно понятным покупателям позициям, что позволяет не потеряться в разнообразии предложений и быстро найти необходимое.

Есть и зона продажи весовых товаров, в которой, помимо прочего, представлена уже расфасованная продукция. Четко обозначенные зоны с акционным товаром. Здесь есть все то, без чего в современном мире сложно представить комфортный поход в магазин.

На помощь покупателям всегда готовы прийти сотрудники магазина, прошедшие обучение в учебном центре сети. Они получили все необходимые навыки для того, чтобы покупатели могли оценить не только качество товаров, но сервиса.

Расширяя свою сеть, Globus продолжает работать над внедрением в Кыргызстане цивилизованного формата розничной торговли, поддержкой отечественных производителей, формированием защищенного рынка труда и подготовкой профессиональных кадров.

Во все магазины, открывающиеся в городах и регионах республики, сотрудников нанимают из местных жителей.

Стоит отметить, что это уже второй по счету магазин сети Globus в Джалал-Абаде, первый, открытый в марте этого года, все также рад встречать своих покупателей по адресу улица Ленина, 17.

Каждому кыргызстанцу по Globus’у!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/247035/
просмотров: 4102
Версия для печати
Материалы по теме
«Умай Групп» в Новый год с любимыми покупателями. Спасибо, что выбираете нас!
Теперь и сузакцы знают: ДА, в Globus цены низкие всегда!
20 октября открылся 20-й магазин сети с дружелюбными ценами «Достор»
Сеть «Достор» продолжает расширяться. В Бишкеке открылся еще один магазин
Первый в регионе. В Таласе открылся магазин Globus
SPAR теперь на Иссык-Куле. Второй супермаркет сети открылся в Балыкчи
Международная сеть супермаркетов SPAR открылась в Кыргызстане
Что принесет с собой в Кыргызстан международная сеть супермаркетов SPAR
Уже 15! Сеть дискаунтеров «Достор» продолжает расширяться
«Умай групп» и Антимонопольная служба на страже прав потребителей
Популярные новости
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
5 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, воскресенье
21:39
Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
19:57
Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам