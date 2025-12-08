09:41
Бизнес

«Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом

Кыргызстан всегда отличался трепетным отношением к слову. Здесь теплое напутствие старших становится путеводной нитью, а мягкая фраза матери — защитой на всю жизнь. Именно из таких слов, наблюдений и опыта рождаются пословицы. Они сопровождают нас с детства, звучат в каждом доме, передаются старшими и становятся поддержкой в жизненных ситуациях.

Эта многовековая мудрость, бережно сохраненная в устном народном творчестве, вдохновила сеть магазинов Globus и бренд Jandan на создание нового дропа — «Эл айткандай». В его основе — слова, смысл которых близок и понятен каждому кыргызстанцу.

На первом этапе коллекция представлена четырьмя пословицами:

  • «Щедрость украшает человека» / «Кең пейил, кең дүйнө»;

  • «Глаза боятся, а руки делают» / «Көз коркок, кол баатыр»;

  • «Была бы еда, будет и песня» / «Нан болсо, ыр да болот»;

  • «Доброе слово — пища для души» / «Жакшы сөз — жан азыгы».

Каждая пословица оформлена по-своему, с уникальными визуальными акцентами. Все вместе они создают единое современное звучание, не теряя связи с корнями.

«Для нас «Эл айткандай» — это больше, чем дроп. Это попытка бережно переосмыслить слова, которые переходили из поколения в поколение, и показать их в новом свете. В этой коллекции мы хотели сохранить тепло общего наследия и предложить современный взгляд на него», — говорит PR-менеджер Globus Бермет Танабаева.

Авторы отмечают, что это только начало: со временем коллекция будет пополняться новыми поговорками, а стало быть, и смыслами.

«Такие творческие союзы для нас, безусловно, ценны. И особенно важно, что столь самобытный проект мы реализовали вместе с Globus — большой, профессиональной, увлеченной единой идеей командой», — добавляет руководитель бренда Jandan Яна Дремина.

Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана

Отметим, для сети Globus уже стало доброй традицией создание коллекций с особым смыслом и национальным колоритом. Ранее в соавторстве с еще одним отечественным брендом — Be Adam, выходили дропы, посвященные дарам кыргызской земли и уникальным людям и местам нашей страны. Эти коллекции бережно обращались к истории Кыргызстана и богатому наследию каждого региона.

Как и прежде, коллекция «Эл айткандай» лимитированная, и основная ее часть будет подарена постоянным покупателям Globus. Однако небольшое количество свитшотов все же поступит в продажу. Их можно будет найти в магазинах сети:

  • Globus 1 (Бишкек, улица Токомбаева, 53/1, пересекает улицу Сухэ-Батора);
  • Globus 4 (Бишкек, проспект Чуй, 41б);
  • Globus 11 (Бишкек, ТЦ «Ала-Арча», проспект Чингиза Айтматова, 299в);
  • Globus 14 (Ош, улица Шакирова, 275);

Пусть мудрость предков согревает вас каждый день!

Носите с удовольствием!
