Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии

Новый инновационный проект нацелен на внедрение чистой энергии и экологически чистых практик в быстрорастущий сектор туризма в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.

Проект Содействие энергоэффективности и производству возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне сообществ в Центральной Азии, рассчитанный до 2023 года, будет работать с бизнесом, сообществами, правительствами и туристами по всей Центральной Азии для устойчивого сокращения углеродного следа в секторе туризма. Проект, финансируемый программой ЕС SWITCH Asia-II, реализуют международная неправительственная организация ACTED и партнеры BizExpert (Кыргызстан), Таджикско-Норвежский центр устойчивого развития Tajnor (Таджикистан), Ассоциация частных туристических агентств APTA (Узбекистан), Mascontour (Германия), а также национальные ассоциации МФО AMFI (Кыргызстан), AMFOT (Таджикистан) и NAMI (Узбекистан).

Устойчивое потребление и производство

Программа ЕС SWITCH Asia-II направлена на внедрение устойчивых деловых практик для предотвращения вредных экологических последствий быстрого экономического роста в Азии и Центральной Азии. Хотя развитие туризма открывает новые возможности для получения дохода и процветания сотням сельских общин по всей Центральной Азии, оно также увеличивает выбросы парниковых газов, необработанных отходов и увеличивает использование природных ресурсов. Природная и историческая красота Центральной Азии являются главной туристической достопримечательностью, и мы должны пользоваться ею ответственно, чтобы приносить устойчивые выгоды.

Спрос и предложение: Внедрение чистой энергии в туристический сектор

Этот инновационный проект использует рыночный подход и фокусируется на том, чтобы сделать устойчивую энергию доступной и приемлемой для малого туристического бизнеса. Она окажет поддержку более чем 120 местным поставщикам зеленой энергии в расширении их продаж и установлении связей с туристическим сектором посредством технического обучения, бизнес-консультирования и маркетинга. Проект также будет работать с микрофинансовыми организациями (МФО) для пилотирования и продвижения на рынок более доступных продуктов финансирования зеленой энергии, демонстрируя при этом важность устойчивых деловых практик и преимуществ экотуризма для поставщиков туризма, основанного на сообществе и их гостях.

Совместные действия для более экологичного будущего

Проект будет привлекать широкую аудиторию заинтересованных сторон в ходе своей деятельности. Для запуска проекта 18 сентября 2020 года ACTED провел онлайн-мероприятие с участием заинтересованных сторон, включая представителей государственных структур, представителей ЕС, гражданского общества и частного сектора для обмена идеями и совместного планирования стратегического направления регионального проекта. В ближайшее время проект привлечет более 120 предприятий чистой энергии и более 300 бизнесов туризма, основанного на сообществе для участия в программе и устойчивого развития своей деятельности.

ACTED — международная неправительственная организация (НПО) со штаб-квартирой в Париже, Франция, действующая в Центральной Азии с 1993 года. ACTED реализует в 39 странах мира проекты, направленные на реагирование на чрезвычайные ситуации и повышение устойчивости, а также на совместное построение эффективного управления и устойчивого, инклюзивного экономического роста. Работа ACTED основана на видении будущего «нулевого углерода, нулевого социального исключения, нулевой бедности».

Программа ЕС SWITCH-Asia была запущена в 2007 году и направлена на содействие устойчивому развитию, содействие экономическому процветанию и сокращению бедности в Азии и Центральной Азии, а также содействие переходу к низкоуглеродной, ресурсоэффективной и циркулярной экономике. SWITCH-Asia инвестировала почти 300 миллионов евро в 130 проектов в 24 странах Азии.