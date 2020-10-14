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Бизнес

Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»

Компания MegaCom продлевает стимулирующую лотерею «Поймай удачу» до 30 июня 2021 года, увеличивая шансы абонентов выиграть больше крутых призов!

Решение о продлении лотереи принято организаторами в связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в нашей стране с первого месяца запуска стимулирующей лотереи, и запретом на проведение культурных и развлекательных мероприятий согласно постановлению правительства Кыргызской Республики «О мерах по предотвращению угрозы возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики» от 17 марта 2020 года № 163 и указу президента от 24 марта 2020 года № 55 «О введении чрезвычайного положения на территории города Бишкек Кыргызской Республики».

«С большей долей вероятности ограничения на проведение массовых мероприятий сохранятся до конца текущего года, что в свою очередь затруднит вручение ежемесячных и главного призов лотереи, в связи с чем срок проведения стимулирующей лотереи «Поймай удачу» продлен до 30 июня 2021 года», — отмечают организаторы.

Напомним, среди абонентов MegaCom разыгрываются сотни ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле, в ЖК LAZURIT, от строительной компании «Оргтехстрой», а также:

  • номера категории «Золото» от компании MegaCom;
  • безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;
  • сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;
  • скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тысяч и 400 тысяч сомов;
  • сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн-магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.

Лотерея «Поймай удачу» направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения с помощью мобильного кошелька MegaPay, в том числе через опцию «Требуй чек», являющуюся результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.

Что необходимо для участия в лотерее:

  • скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store;
  • получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг;
  • отсканировать фискальные чеки с QR-кодом (ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен);
  • обменивать баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).

Сканируйте чеки, совершайте платежи через MegaPay и зарабатывайте баллы. И не забывайте — чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/169219/
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