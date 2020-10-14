Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»

Компания MegaCom продлевает стимулирующую лотерею «Поймай удачу» до 30 июня 2021 года, увеличивая шансы абонентов выиграть больше крутых призов!

Решение о продлении лотереи принято организаторами в связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в нашей стране с первого месяца запуска стимулирующей лотереи, и запретом на проведение культурных и развлекательных мероприятий согласно постановлению правительства Кыргызской Республики «О мерах по предотвращению угрозы возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики» от 17 марта 2020 года № 163 и указу президента от 24 марта 2020 года № 55 «О введении чрезвычайного положения на территории города Бишкек Кыргызской Республики».

«С большей долей вероятности ограничения на проведение массовых мероприятий сохранятся до конца текущего года, что в свою очередь затруднит вручение ежемесячных и главного призов лотереи, в связи с чем срок проведения стимулирующей лотереи «Поймай удачу» продлен до 30 июня 2021 года», — отмечают организаторы.

Напомним, среди абонентов MegaCom разыгрываются сотни ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле, в ЖК LAZURIT, от строительной компании «Оргтехстрой», а также: номера категории «Золото» от компании MegaCom;

безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;

сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;

скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тысяч и 400 тысяч сомов;

сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн-магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.

Лотерея «Поймай удачу» направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения с помощью мобильного кошелька MegaPay, в том числе через опцию «Требуй чек», являющуюся результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.

Что необходимо для участия в лотерее:

скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store;

получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг;

отсканировать фискальные чеки с QR-кодом (ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен);

обменивать баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).

Сканируйте чеки, совершайте платежи через MegaPay и зарабатывайте баллы. И не забывайте — чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!