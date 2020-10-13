Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom

Компания MegaCom представляет новые еженедельные тарифные планы «Супервыгодный 7 Max» и «Супервыгодный 7 Ultra». Воспользуйтесь всеми преимуществами мобильной связи и цифровых сервисов в ваших смартфонах.
«Супервыгодный 7 Max» и «Супервыгодный 7 Ultra»
— это внушительные объемы интернет-трафика, гигабайты дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud, бесплатный доступ к мобильному телевидению на сервисе MePlay, бесплатные разговоры и SMS внутри сети, а также минуты на другие операторы связи.
При подключении ТП «Супервыгодный 7 Max» вы получаете:
- 20 гигабайт интернета без деления на день и ночь;
- 15 гигабайт дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud для загрузки и хранения видео, аудио и других файлов;
- 80 цифровых ТВ-каналов в приложении MePlay;
- 1 000 исходящих минут внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
- 500 SMS внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
- 20 исходящих минут вне сети MegaCom (в том числе на номера бренда Salam и фиксированные номера «Кыргызтелеком»);
- возможность раздачи Wi-Fi.
Еженедельная абонентская плата составляет 165 сомов.
Команда для подключения: *303*22*1# или *303*22#1#.
При подключении ТП «Супервыгодный 7 Ultra» абонентам доступны:
- безлимитный интернет без ограничения скорости.
- 50 гигабайт дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud для загрузки и хранения видео, аудио и других файлов;
- 150 цифровых ТВ-каналов в приложении MePlay;
- безлимитное общение внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
- 1 000 SMS внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
- 60 исходящих минут вне сети MegaCom (в том числе на номера бренда Salam и фиксированные номера «Кыргызтелеком»);
- возможность раздачи Wi-Fi.
Еженедельная абонентская плата составляет 235 сомов в неделю.
Команда для подключения: *303*23*1# или *303*23#1#.
Подробнее об условиях тарифных планов читайте на официальном сайте MegaCom.