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Бизнес

Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom

Компания MegaCom представляет новые еженедельные тарифные планы «Супервыгодный 7 Max» и «Супервыгодный 7 Ultra». Воспользуйтесь всеми преимуществами мобильной связи и цифровых сервисов в ваших смартфонах.

«Супервыгодный 7 Max» и «Супервыгодный 7 Ultra»

 — это внушительные объемы интернет-трафика, гигабайты дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud, бесплатный доступ к мобильному телевидению на сервисе MePlay, бесплатные разговоры и SMS внутри сети, а также минуты на другие операторы связи.

При подключении ТП «Супервыгодный 7 Max» вы получаете:

  • 20 гигабайт интернета без деления на день и ночь;
  • 15 гигабайт дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud для загрузки и хранения видео, аудио и других файлов;
  • 80 цифровых ТВ-каналов в приложении MePlay;
  • 1 000 исходящих минут внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
  • 500 SMS внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
  • 20 исходящих минут вне сети MegaCom (в том числе на номера бренда Salam и фиксированные номера «Кыргызтелеком»);
  • возможность раздачи Wi-Fi.

Еженедельная абонентская плата составляет 165 сомов.
Команда для подключения: *303*22*1# или *303*22#1#.

При подключении ТП «Супервыгодный 7 Ultra» абонентам доступны:

  • безлимитный интернет без ограничения скорости.
  • 50 гигабайт дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud для загрузки и хранения видео, аудио и других файлов;
  • 150 цифровых ТВ-каналов в приложении MePlay;
  • безлимитное общение внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
  • 1 000 SMS внутри сети, в том числе на номера бренда Z;
  • 60 исходящих минут вне сети MegaCom (в том числе на номера бренда Salam и фиксированные номера «Кыргызтелеком»);
  • возможность раздачи Wi-Fi.

Еженедельная абонентская плата составляет 235 сомов в неделю.
Команда для подключения: *303*23*1# или *303*23#1#.

Подробнее об условиях тарифных планов читайте на официальном сайте MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/169128/
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