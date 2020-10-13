Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom

Компания MegaCom представляет новые еженедельные тарифные планы «Супервыгодный 7 Max» и «Супервыгодный 7 Ultra». Воспользуйтесь всеми преимуществами мобильной связи и цифровых сервисов в ваших смартфонах.

«Супервыгодный 7 Max» и «Супервыгодный 7 Ultra» — это внушительные объемы интернет-трафика, гигабайты дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud, бесплатный доступ к мобильному телевидению на сервисе MePlay, бесплатные разговоры и SMS внутри сети, а также минуты на другие операторы связи.

При подключении ТП «Супервыгодный 7 Max» вы получаете:

20 гигабайт интернета без деления на день и ночь;

без деления на день и ночь; 15 гигабайт дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud для загрузки и хранения видео, аудио и других файлов;

в облачном хранилище MegaCloud для загрузки и хранения видео, аудио и других файлов; 80 цифровых ТВ-каналов в приложении MePlay;

в приложении MePlay; 1 000 исходящих минут внутри сети, в том числе на номера бренда Z;

внутри сети, в том числе на номера бренда Z; 500 SMS внутри сети , в том числе на номера бренда Z;

, в том числе на номера бренда Z; 20 исходящих минут вне сети MegaCom (в том числе на номера бренда Salam и фиксированные номера «Кыргызтелеком»);

MegaCom (в том числе на номера бренда Salam и фиксированные номера «Кыргызтелеком»); возможность раздачи Wi-Fi.

Еженедельная абонентская плата составляет 165 сомов.

Команда для подключения: *303*22*1# или *303*22#1#.

При подключении ТП «Супервыгодный 7 Ultra» абонентам доступны:

безлимитный интернет без ограничения скорости.

без ограничения скорости. 50 гигабайт дополнительной памяти в облачном хранилище MegaCloud для загрузки и хранения видео, аудио и других файлов;

в облачном хранилище MegaCloud для загрузки и хранения видео, аудио и других файлов; 150 цифровых ТВ-каналов в приложении MePlay;

в приложении MePlay; безлимитное общение внутри сети , в том числе на номера бренда Z;

, в том числе на номера бренда Z; 1 000 SMS внутри сети , в том числе на номера бренда Z;

, в том числе на номера бренда Z; 60 исходящих минут вне сети MegaCom (в том числе на номера бренда Salam и фиксированные номера «Кыргызтелеком»);

MegaCom (в том числе на номера бренда Salam и фиксированные номера «Кыргызтелеком»); возможность раздачи Wi-Fi.

Еженедельная абонентская плата составляет 235 сомов в неделю.

Команда для подключения: *303*23*1# или *303*23#1#.

Подробнее об условиях тарифных планов читайте на официальном сайте MegaCom.