Дыши в любом положении

На сегодняшний день выбор препаратов для снятия заложенности носа достаточно велик. Они могут быть представлены в виде капель, спреев и геля.

Чтобы понять, какая форма препарата подойдет именно вам, нужно выяснить их эффективность и удобство применения. Итак, назальные капли — самый известный и распространенный вид средств от насморка. Однако, если объективно рассматривать назальные капли с точки зрения удобства в применении, они не выдержат никакой критики. Ведь капли — это, прежде всего, жидкость, которую необходимо влить в нос в строгой дозировке. Но жидкость имеет обыкновение растекаться, а несовершенство дозаторов или дрогнувшая рука способны закапать в нос жидкости больше, чем требуется, и нужно принимать особое положение (запрокинув голову назад).

Спреи разработаны для большего удобства пациента. Нажатие специальной мини-помпы даст необходимое количество лекарства, которое в свою очередь равномерно оросит полость носа, не вынуждая человека принимать неудобную позу. Но и спрей, как ни крути, — это тоже жидкость, которая обязательно устремится не только наружу из ноздрей, но и потечет в носоглотку.

Сосудосуживающий «Галазолин спрей в форме геля» — средство, которое весьма удобно в применении по нескольким пунктам. Он, так же как и спрей, впрыскивается в нос с помощью маленькой помпы с дозатором, обеспечивая полное орошение носовых ходов и равномерного обволакивания слизистой носа. Но в отличие от жидкости гель не потечет ни наружу, ни в носоглотку. Поэтому если кого-то слово «гель» наталкивает на мысль, что вещество придется наносить на слизистую буквально пальцем, то он заблуждается.

Гелевая консистенция специально разработана для хорошего сцепления препарата с внутренней поверхностью носа, что обеспечит лучший эффект от лечения. Содержащийся в «Галазолин спрее в форме геля» ксилометазолин оказывает свое действие в течение 8-10 часов. Конструкция дозатора исключает попадание содержимого носа внутрь флакона — стерильность препарата под контролем.

Препарат показан как взрослым, так и детям с трех лет. Для маленьких пациентов разработана специальная детская формула «Галазолин спрей в форме геля». При синусите, остром аллергическом рините, поллинозе, для уменьшения отека в носоглотке и при подготовке к обследованию полости носа «Галазолин спрей в форме геля» — оптимальный и удобный вариант снятия простудной симптоматики.

«Галазолин спрей в форме геля» — дыши в любом положении.

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

РУ: KG 1.3.195.06938-2019.