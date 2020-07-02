В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию распространению COVID-19

Жители Кыргызстана могут задать любой вопрос о коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинных мероприятиях операторам горячей линии.

Телефон линии 118 обеспечивает работу call center ОАО «Кыргызтелеком».

По поручению премьер-министра КР Кубатбека Боронова из-за огромного потока звонков во всех регионах количество операторов call center увеличено. Со стороны ОАО «Кыргызтелеком» были проведены соответствующие работы.

Так, в Бишкеке по номеру горячей линии круглосуточно работают 40 операторов, в Чуйской области — 20, в Ошской области — 15, в городе Оше — 10.

Напомним, линия самодиагностики 118 круглосуточно оказывает первичную медицинскую консультацию, специалисты отвечают на любые вопросы, связанные с профилактикой вирусных заболеваний.