13:09
USD 78.69
EUR 88.40
RUB 1.12
Бизнес

В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию распространению COVID-19

Жители Кыргызстана могут задать любой вопрос о коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинных мероприятиях операторам горячей линии.

Телефон линии 118 обеспечивает работу call center ОАО «Кыргызтелеком».

По поручению премьер-министра КР Кубатбека Боронова из-за огромного потока звонков во всех регионах количество операторов call center увеличено. Со стороны ОАО «Кыргызтелеком» были проведены соответствующие работы.

Так, в Бишкеке по номеру горячей линии круглосуточно работают 40 операторов, в Чуйской области — 20, в Ошской области — 15, в городе Оше — 10.

Напомним, линия самодиагностики 118 круглосуточно оказывает первичную медицинскую консультацию, специалисты отвечают на любые вопросы, связанные с профилактикой вирусных заболеваний.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158053/
просмотров: 542
Версия для печати
Материалы по теме
Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Популярные новости
Чтобы следующий парламент не&nbsp;был чимкирик. Рецепт от&nbsp;депутата Жанара Акаева Чтобы следующий парламент не был чимкирик. Рецепт от депутата Жанара Акаева
Беззалоговые кредиты до&nbsp;300 тысяч сомов от&nbsp;Dos Credobank Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
Начисление процентов на&nbsp;карты KICB&nbsp;&mdash; когда все важное встречается вместе! Начисление процентов на карты KICB — когда все важное встречается вместе!
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане развернуты кол-центры по&nbsp;противодействию распространению COVID-19 В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию распространению COVID-19
Закон о&nbsp;запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ Закон о запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ
СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия нового O!Store в&nbsp;Бишкеке СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
2 июля, четверг
12:45
В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию распространению COVID-19 В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию...
12:38
В городе Ош разбили палаточный городок
12:32
Закон о запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ
12:29
Средства для льготного кредитования бизнеса дадут доноры
12:00
В Финполе рассказали, куда и как обращаться при завышении цен на лекарства