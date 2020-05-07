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Бизнес

MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24

В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Нельзя забывать о подвигах наших предков, а значит, победному шествию «Бессмертного полка» быть!

MegaCom поможет абонентам рассказать о героях их семей и почтить память отважных воинов, навечно вошедших в историю. Предлагаем всем выйти на виртуальное шествие, которое будет транслироваться на телеканалах: «5 канал», «ЭЛТР Кыргызстан», «Пирамида» и «Санат ТВ».

Для того чтобы стать участником онлайн-шествия «Бессмертный полк» в приложении Mega24 (доступно для скачивания в Google Play или App Store), вам необходимо:

  • прикрепить одну фотографию участника ВОВ;
  • указать его Ф.И.О.;
  • добавить описание, которое вы хотите разместить.

Мы никогда не забудем подвиги и героизм наших предков. Низкий вам поклон.

Никто не забыт, ничто не забыто!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152118/
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