MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24

В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Нельзя забывать о подвигах наших предков, а значит, победному шествию «Бессмертного полка» быть!

MegaCom поможет абонентам рассказать о героях их семей и почтить память отважных воинов, навечно вошедших в историю. Предлагаем всем выйти на виртуальное шествие, которое будет транслироваться на телеканалах: «5 канал», «ЭЛТР Кыргызстан», «Пирамида» и «Санат ТВ».

Для того чтобы стать участником онлайн-шествия «Бессмертный полк» в приложении Mega24 (доступно для скачивания в Google Play или App Store), вам необходимо:

прикрепить одну фотографию участника ВОВ;

указать его Ф.И.О.;

добавить описание, которое вы хотите разместить.

Мы никогда не забудем подвиги и героизм наших предков. Низкий вам поклон.

Никто не забыт, ничто не забыто!