Акция «Великая Победа»! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с 9 Мая

По доброй традиции в преддверии 9 Мая компания MegaCom в рамках акции «Великая Победа» оказала материальную помощь тем, кто в далекие 1941-1945 годы сражался за Родину, ценою пролитой крови защищая Отчизну от фашистских захватчиков.

С 5 по 7 мая по инициативе MegaCom по всей республике из рук региональных руководителей компании накануне 75-летия Победы в ВОВ финансовую поддержку получили 234 седовласых героя — в их числе ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концентрационных лагерей и кыргызстанцы, пережившие блокаду Ленинграда.

Список предоставил департамент социального обеспечения при Министерстве труда и социального развития КР.

Помимо материальной помощи каждому адресату компания MegaCom вручила сладкие подарки и букет цветов, символизирующих День Победы. Им также были переданы письма-обращения от имени компании MegaCom со словами признательности за мирное небо над головой, за отвагу, терпение и смелость, проявленные в 1941-1945 годы.

«К сожалению, с каждым годом становится все меньше тех, кто ковал Победу ценою неизмеримых лишений. Компания MegaCom считает своим долгом поздравить ветеранов и инвалидов ВОВ, людей, переживших блокаду и ужасы концлагерей, — отмечает генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов. — MegaCom никогда не забывал героев, высоко ценя подвиги одержавших победу соотечественников и память павших на полях сражений. На протяжении последних 10 лет компания поздравляла участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, устраивая традиционные праздничные концерты. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, соблюдая необходимые меры безопасности, мы решили лично посетить тех, кто перенес тяготы войны и вышел из нее победителем».

В память о героях Великой Победы MegaCom подготовил серию хранящихся в архивах компании видеороликов — интервью участников ВОВ, которые будут транслироваться на ТВ и в интернете, чтобы каждый кыргызстанец лично смог прикоснуться к истории, окунувшись в воспоминания соотечественников о тех кровавых событиях.