Подготовься к ОРТ в приложении Mega24

Друзья, компания MegaCom совместно с Министерством образования и науки КР представляет уникальную возможность не отставать от образовательного процесса и подготовиться к Общеобразовательному республиканскому тестированию (ОРТ).

Выпускникам школ, готовящимся к поступлению в вузы страны, MegaCom предлагает пройти подготовку к ОРТ на кыргызском и русском языках в приложении Mega24.

Для этого требуется:

скачать или обновить приложение Mega24 в Google Play или App Store;

в Google Play или App Store; перейти в раздел «Мектеп»;

далее — в раздел «Подготовка к ОРТ».

Воспользуйтесь отличной возможностью и повысьте свои шансы поступления на бюджетной основе, ведь более 30 вузов нашей страны готовы открыть перед вами свои двери!

Путь к успеху — вместе с MegaCom!