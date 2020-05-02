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Бизнес

Подготовься к ОРТ в приложении Mega24

Друзья, компания MegaCom совместно с Министерством образования и науки КР представляет уникальную возможность не отставать от образовательного процесса и подготовиться к Общеобразовательному республиканскому тестированию (ОРТ).

Выпускникам школ, готовящимся к поступлению в вузы страны, MegaCom предлагает пройти подготовку к ОРТ на кыргызском и русском языках в приложении Mega24.

Для этого требуется:

  • скачать или обновить приложение Mega24 в Google Play или App Store;
  • перейти в раздел «Мектеп»;
  • далее — в раздел «Подготовка к ОРТ».

Воспользуйтесь отличной возможностью и повысьте свои шансы поступления на бюджетной основе, ведь более 30 вузов нашей страны готовы открыть перед вами свои двери!

Путь к успеху — вместе с MegaCom!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151715/
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