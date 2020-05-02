Подготовься к ОРТ в приложении Mega24

Друзья, компания MegaCom совместно с Министерством образования и науки КР представляет уникальную возможность не отставать от образовательного процесса и подготовиться к Общеобразовательному республиканскому тестированию (ОРТ).
Выпускникам школ, готовящимся к поступлению в вузы страны, MegaCom предлагает пройти подготовку к ОРТ на кыргызском и русском языках в приложении Mega24.
Для этого требуется:
- скачать или обновить приложение Mega24 в Google Play или App Store;
- перейти в раздел «Мектеп»;
- далее — в раздел «Подготовка к ОРТ».
Воспользуйтесь отличной возможностью и повысьте свои шансы поступления на бюджетной основе, ведь более 30 вузов нашей страны готовы открыть перед вами свои двери!