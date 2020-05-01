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Бизнес

Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»

Каракольская городская организация политической партии «Биримдик» выступила с официальным заявлением.

Сегодня в трудные для всего народа Кыргызстана дни некоторые граждане и СМИ идут на поводу сплетен и распространяют не соответствующую действительности информацию. Не имея никаких оснований и документальных подтверждений, они публично обвиняют партию «Биримдик» в нарушении закона и тем самым вводят в заблуждение граждан Кыргызстана, пороча честь и достоинство партии «Биримдик».

Официально заявляем, что партия «Биримдик» не ведет никакой агитационной работы и действует в рамках законодательства Кыргызской Республики.

Если у тех, кто распространяет подобную информацию есть конкретные факты, пусть пишут заявления в соответствующие органы, предоставив доказательства. Считаем, что фото, размещенное в интернете, не является таковым. При этом те, кто занимается распространением клеветы, прекрасно понимают, что в случае бездоказательственного обращения они понесут наказание за ложные обвинения, что мы сейчас и видим.

Члены партии «Биримдик» с первых дней карантина оказывают и будут продолжать оказывать помощь всем нуждающимся по всей стране.

Подобную помощь оказывают и другие партии, и депутаты разного уровня, о чем также информируют население на страницах в социальных сетях. Если данная деятельность противоречит законодательству Кыргызской Республики, просим официальные органы предоставить письменные разъяснения.

Мы не позволим отдельным провокаторам ограничить наше право в поддержке граждан, попавших в трудную ситуацию.

Мы — страна-семья, мы все едины и помогаем друг другу, мы преодолеем все трудности и победим!
В единстве наша сила!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151626/
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