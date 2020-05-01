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Бизнес

SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom

Друзья, мы понимаем, насколько в сложившейся ситуации важно иметь бесперебойный доступ к высокоскоростному и стабильному интернету для получения достойного образования.

Теперь SIM-карты с бесплатным пакетом «ОКУУЧУ» от MegaCom можно получить в центрах продаж и обслуживания компании абсолютно БЕСПЛАТНО!

Все учебные материалы вы найдете в приложении MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store). Зайдите в раздел «Мектеп» и выберите необходимый вам материал для обучения.

В свободное от учебы время для более интересного провождения карантина и майских праздников ученики получат безлимитный доступ от MegaCom к приложениям WhatsApp, Instagram, TikTok, а также мобильным играм: PUBG, FreeFire, WOT, BrawlStars, Dota2Underlords.

Ваше образование – залог успешного будущего!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151601/
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