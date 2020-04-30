Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.

85 процентов этих смертей происходит в результате сердечного приступа и инсульта.

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, ограничив факторы риска: употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем.

Также важны грамотная помощь врача-консультанта и при необходимости прием лекарственных средств. Если человек уже перенес инфаркт миокарда или инсульт, то прием лекарственных препаратов необходим. И важное место среди них занимают препараты, разжижающие кровь и предотвращающие образование тромба (сгустка крови). Таким препаратом является Тромбопол Polpharma 75 – 150 мг. Он выпускается в кишечнорастворимой оболочке, что значительно снижает риск возникновения побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, ведь принимать его надо длительно.

Береги свое сердце и помни: твое сердце бьется не только для тебя!

Перед применением требуется консультация со специалистом.

Свидетельство ДЛО при МЗ КР № KG.3.3.535.06589-2019.