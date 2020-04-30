KICB направит на мероприятия по борьбе с коронавирусом более 3,5 миллиона сомов

В целях поддержки мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) перечислило 2 миллиона сомов на специальный счет Центрального казначейства Министерства финансов КР для финансирования мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Банк также передал комплекты средств индивидуальной защиты и оказал финансовую поддержку на приобретение необходимых материалов и оборудования медицинским учреждениям в Бишкеке.

Одним из основных аспектов поддержки является защита и поддержка медицинских работников и организаций. Медицинские работники находятся на передовой борьбы с вирусом и сегодня особенно нуждаются в нашей поддержке. ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB)

Дополнительно при координации представительства Организации Ага Хана по развитию (АКДН) в Кыргызской Республике KICB передал медицинское оборудование, в том числе большую партию комбинезонов, респираторных масок, защитных очков, медицинских перчаток и других защитных принадлежностей, в Нарынской области. Ранее 500 комплектов аналогичных средств индивидуальной защиты были переданы для медицинских сотрудников в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также дезинфицирующие средства для санитарно-эпидемиологических работ в Джалал-Абадской области.

Эти средства индивидуальной защиты являются предметами первой необходимости для наших врачей, которые уже используют их. Мы высоко ценим эту помощь. Главный врач Ошской межобластной больницы Талантбек Арстанкулов

Банк просит соблюдать временные ограничения в передвижении, оставаться по возможности дома и избегать лишних контактов. Берегите себя и своих родных!