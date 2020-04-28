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Бизнес

Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»

На одной из анонимных страниц в Facebook появилась информация, порочащая честь и достоинство политической партии «Биримдик». В связи с чем мы вынуждены сделать официальное заявление.

С первых дней карантина инициативные группы партии «Биримдик» активно оказывали и продолжают оказывать посильную помощь нуждающимся в ней по всей стране.

Мы не делали заявлений с высоких трибун, не публиковали отчеты в СМИ. Все, что мы делали, отражено на нашей официальной странице в Facebook исключительно для сторонников, членов нашей партии, чтобы они видели — мы не бездействуем.

При этом, несмотря на то что дела наших партийцев неоднократно приписывали себе другие люди и организации, даже в таких случаях мы не делали никаких заявлений. Когда вышла информация о том, что партия картофеля была направлена в Бишкек каракольским региональным штабом по противодействию распространения коронавируса, мы тоже промолчали. Считая, что это не так важно. Главное, что люди получили помощь!

Но сейчас, когда нас обвинили буквально в подлоге, мы вынуждены сделать официальное заявление. Этим мы должны в первую очередь защитить активных членов партии, которые помогают нуждающимся и делают это искренне и от чистого сердца.

Член партии «Биримдик» Талантбек Иманов вместе с сопартийцами на собственные средства приобрел 100 тонн картофеля у фермеров Иссык-Куля.

И, что немаловажно, этим они помогли не только Бишкеку, но и сельским жителям, которые не могли сбыть свою продукцию.

Проявили активную позицию и активисты партии «Биримдик» в Бишкеке, которые также на собственные средства наняли портеры, чтобы быстро и оперативно развезти картофель нуждающимся в преддверии священного месяца Рамазан.

Партия «Биримдик» не просит похвалы за помощь, которую мы оказываем, но и стыдиться своих добрых дел мы тоже не будем. Добру тоже нужна помощь и поддержка. Мы все должны помогать друг другу, потому что мы — страна-семья! Потому что в единстве — наша сила!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151300/
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