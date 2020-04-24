Месяц бесплатного интернета и онлайн-календарь Орозо в приложении Mega24

MegaCom поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и поста Орозо, который побуждает каждого из нас к дружбе и созиданию, доброте и помощи нуждающимся. Мы призываем провести это время в соответствии с рекомендациями властей страны о соблюдении карантинных норм – вплоть до отмены режима ЧП по всему Кыргызстану.

В честь месяца Рамазан абонентам компании MegaCom предоставляется бесплатный доступ к тарифной опции «Ночь без границ»*, предусматривающей безлимитный объем интернет-трафика на максимально доступной скорости с 00.00 до 08.00, а также возможность совершать звонки и отправлять SMS внутри сети MegaCom в течение месяца Рамазан совершенно бесплатно!

Подключить ТО «Ночь без границ» можно в приложении Mega24. Для этого необходимо скачать либо обновить программу в Google Play и App Store и перейти в раздел «Портал». Нажав на баннер с информацией об акции, кликните на кнопку «Подключить». Готово!

Также компания MegaCom рада сообщить о запуске онлайн-календаря Орозо в приложении Mega24. Пользователи сервиса смогут получить актуальную информацию о времени начала воздержания и разговения и воспользоваться таймером, отслеживающим время до открытия/закрытия поста на текущий момент. В приложении вы также найдете необходимые молитвы и расписание для тех, кто читает намаз.

Мобильный оператор MegaCom желает кыргызстанцам светлого будущего, благополучия, мира и взаимопонимания.

*С 26 мая 2020 года абонентская плата за тарифную опцию «Ночь без границ» составит 5 сомов в день. ТО совместима со всеми тарифными планами, в том числе линейки #Супервыгодный. С подробностями об условиях подключения тарифной опции можно ознакомиться по ссылке.