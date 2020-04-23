Пройди онлайн-идентификацию в приложении MegaPay и получи 2 Гб в подарок

Компания MegaCom совместно с ОсОО «Кыргызмобайлкомпани» запустила пилотный проект по удаленной идентификации пользователей мобильного кошелька MegaPay. Пройдите простую процедуру авторизации и получите 2 Гб высокоскоростного интернета в подарок. Пользуйтесь расширенными возможностями многофункционального электронного сервиса, позволяющего оплачивать коммунальные платежи, штрафы, налоги и более 300 наименований товаров и услуг быстро, удобно и безопасно.

Как пройти онлайн-идентификацию:

скачайте MegaPay в App Store и Google Play или обновите приложение;

в App Store и Google Play или обновите приложение; откройте мобильный кошелек, после чего перейдите в раздел «Онлайн-идентификация»;

заполните необходимые поля;

сфотографируйте обе стороны паспорта и прикрепите фото абонента, которого необходимо идентифицировать;

и нажмите кнопку «Отправить».

В случае успешной авторизации на телефон пользователя поступит соответствующее SMS-уведомление.

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?

Абонент получает полный спектр услуг, предусмотренных функционалом сервиса, включая государственные услуги, а также функции «Снятие средств» и «Перевод».

Идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт».

Абонент получает возможность осуществлять переводы денежных средств.

Напомним, что пользователи мобильных кошельков должны пройти идентификацию до 1 октября 2020 года.