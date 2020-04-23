Пройди онлайн-идентификацию в приложении MegaPay и получи 2 Гб в подарок

Компания MegaCom совместно с ОсОО «Кыргызмобайлкомпани» запустила пилотный проект по удаленной идентификации пользователей мобильного кошелька MegaPay. Пройдите простую процедуру авторизации и получите 2 Гб высокоскоростного интернета в подарок. Пользуйтесь расширенными возможностями многофункционального электронного сервиса, позволяющего оплачивать коммунальные платежи, штрафы, налоги и более 300 наименований товаров и услуг быстро, удобно и безопасно.
Как пройти онлайн-идентификацию:
- скачайте MegaPay в App Store и Google Play или обновите приложение;
- откройте мобильный кошелек, после чего перейдите в раздел «Онлайн-идентификация»;
- заполните необходимые поля;
- сфотографируйте обе стороны паспорта и прикрепите фото абонента, которого необходимо идентифицировать;
- и нажмите кнопку «Отправить».
В случае успешной авторизации на телефон пользователя поступит соответствующее SMS-уведомление.
Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?
- Абонент получает полный спектр услуг, предусмотренных функционалом сервиса, включая государственные услуги, а также функции «Снятие средств» и «Перевод».
- Идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт».
- Абонент получает возможность осуществлять переводы денежных средств.
Напомним, что пользователи мобильных кошельков должны пройти идентификацию до 1 октября 2020 года.