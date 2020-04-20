Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране ЗАО «Альфа Телеком» и школа языковых курсов SkypeStudy.org предлагают абонентам MegaCom проверить не выходя из дома, насколько хорошо вы владеете английским языком. Пройдите тестирование, определив свой уровень знаний, и получите бесплатный доступ к 40 видеоурокам.
Что для этого нужно сделать:
- скачайте или обновите приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
- перейдите в раздел «Мектеп» и нажмите кнопку «Английский язык», после чего ознакомьтесь с видеоинструкцией, заполните специальную форму и приступайте к тестированию;
- получить результаты пройденного теста можно в вашем ящике e-mail.
После тестирования абонентам MegaCom будет предоставлен доступ к 40 бесплатным видеоурокам (с озвучкой на русском и кыргызском языках), которые помогут подтянуть грамматику и выйти на новый уровень изучения английского языка в формате дистанционного обучения.