Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране ЗАО «Альфа Телеком» и школа языковых курсов SkypeStudy.org предлагают абонентам MegaCom проверить не выходя из дома, насколько хорошо вы владеете английским языком. Пройдите тестирование, определив свой уровень знаний, и получите бесплатный доступ к 40 видеоурокам.

Что для этого нужно сделать:

скачайте или обновите приложение MEGA 24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store);

(доступно для скачивания в Google Play и App Store); перейдите в раздел «Мектеп» и нажмите кнопку «Английский язык», после чего ознакомьтесь с видеоинструкцией, заполните специальную форму и приступайте к тестированию;

получить результаты пройденного теста можно в вашем ящике e-mail.

После тестирования абонентам MegaCom будет предоставлен доступ к 40 бесплатным видеоурокам (с озвучкой на русском и кыргызском языках), которые помогут подтянуть грамматику и выйти на новый уровень изучения английского языка в формате дистанционного обучения.

Ваше образование — залог успешного будущего!