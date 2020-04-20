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Бизнес

Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране ЗАО «Альфа Телеком» и школа языковых курсов SkypeStudy.org предлагают абонентам MegaCom проверить не выходя из дома, насколько хорошо вы владеете английским языком. Пройдите тестирование, определив свой уровень знаний, и получите бесплатный доступ к 40 видеоурокам.

Что для этого нужно сделать:

  • скачайте или обновите приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
  • перейдите в раздел «Мектеп» и нажмите кнопку «Английский язык», после чего ознакомьтесь с видеоинструкцией, заполните специальную форму и приступайте к тестированию;
  • получить результаты пройденного теста можно в вашем ящике e-mail.

После тестирования абонентам MegaCom будет предоставлен доступ к 40 бесплатным видеоурокам (с озвучкой на русском и кыргызском языках), которые помогут подтянуть грамматику и выйти на новый уровень изучения английского языка в формате дистанционного обучения.

Ваше образование — залог успешного будущего!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150652/
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