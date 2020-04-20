Обучайтесь онлайн вместе с телеканалом «Санат» и MegaCom

Компания MegaCom продолжает наращивать объемы образовательного контента раздела «Мектеп» в приложении MEGA24, чтобы сделать дистанционное обучение школьников Кыргызстана максимально доступным, удобным и мобильным.

Ранее ЗАО «Альфа Телеком» и культурно-познавательный телеканал «Санат» подписали эксклюзивный договор о предоставлении компании MegaCom прав на использование уникального образовательного видеоконтента телекомпании в приложении MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store).

Отныне для абонентов MegaCom доступны для бесплатного просмотра видеоуроки для учеников 5-11-х классов по всем точным наукам (физике, химии, географии, математике, алгебре, геометрии, биологии и другим), подготовленные съемочной группой телеканала «Санат».

Напомним, каждый абонент MegaCom может пользоваться образовательным контентом раздела «Мектеп» в приложении MEGA24 абсолютно бесплатно! Пользователям сервиса доступны учебные материалы образовательных сайтов Министерства образования и науки КР (oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, ibilim.kg), а также собранный компанией MegaCom контент, необходимый для дистанционного обучения: видеоуроки, электронные книги и другие материалы для занятий.

Кроме видеоуроков телеканала «Санат», в мобильном приложении MEGA24 доступны для бесплатного просмотра телеканалы, по которым проходит онлайн-обучение для школьников:

«ЭлТР»;

«Пирамида»;

«Пятый канал»;

«Баластан»;

«Илим Билим».

Ваше образование – залог успешного будущего!