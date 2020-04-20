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Бизнес

Обучайтесь онлайн вместе с телеканалом «Санат» и MegaCom

Компания MegaCom продолжает наращивать объемы образовательного контента раздела «Мектеп» в приложении MEGA24, чтобы сделать дистанционное обучение школьников Кыргызстана максимально доступным, удобным и мобильным.

Ранее ЗАО «Альфа Телеком» и культурно-познавательный телеканал «Санат» подписали эксклюзивный договор о предоставлении компании MegaCom прав на использование уникального образовательного видеоконтента телекомпании в приложении MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store).

Отныне для абонентов MegaCom доступны для бесплатного просмотра видеоуроки для учеников 5-11-х классов по всем точным наукам (физике, химии, географии, математике, алгебре, геометрии, биологии и другим), подготовленные съемочной группой телеканала «Санат»

Напомним, каждый абонент MegaCom может пользоваться образовательным контентом раздела «Мектеп» в приложении MEGA24 абсолютно бесплатно! Пользователям сервиса доступны учебные материалы образовательных сайтов Министерства образования и науки КР (oku.edu.gov.kglib.kgkitep.edu.gov.kgokuma.kgibilim.kg), а также собранный компанией MegaCom контент, необходимый для дистанционного обучения: видеоуроки, электронные книги и другие материалы для занятий.

Кроме видеоуроков телеканала «Санат», в мобильном приложении MEGA24 доступны для бесплатного просмотра телеканалы, по которым проходит онлайн-обучение для школьников:

  • «ЭлТР»;
  • «Пирамида»;
  • «Пятый канал»;
  • «Баластан»;
  • «Илим Билим».

Ваше образование – залог успешного будущего!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150632/
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