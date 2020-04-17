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Бизнес

MegaCom раздает до 10 ГБ интернета всем, кто сидит дома

Осознавая трудности, с которыми может столкнуться население страны в связи с продлением режима чрезвычайного положения до 30 апреля 2020 года, ЗАО «Альфа Телеком» стремится поощрить абонентов, соблюдающих режим самоизоляции по всему Кыргызстану, и запускает акцию «Будь дома с MegaCom».

MegaCom призывает абонентов беречь себя и близких и мотивирует не выходить на улицу без особой необходимости. За каждый день, проведенный дома*, MegaCom предоставляет увеличивающиеся бонусы. В рамках акции ежедневно будут начисляться бесплатные гигабайты, минуты и SMS абонентам, которые выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом и остаются дома.

Как получить бонусы:

  • соблюдайте требование не покидать дома или квартиры, выполняя рекомендации властей по профилактике COVID-19;
    • скачайте или обновите приложение MEGA24 в Google Play и App Store;
    • авторизуйтесь в Личном кабинете, используя номер MegaCom;
    • зайдите в раздел «Развлечения» и нажмите на баннер с акцией или на кнопку;
    • и получайте ежедневные бонусы, нажав на кнопку «Получить бонус» в Личном кабинете (доступно в последней версии приложения или через раздел «Развлечения»).

Важно!

В зависимости от срока самоизоляции бонусы для абонентов будут ежедневно увеличиваться. Бесплатные гигабайты интернета, минуты и SMS можно использовать в течение семи суток после их получения.

Бонусы можно получить только в приложении MEGA24. Они доступны только абонентам MegaCom, подключенным к тарифным планам серии #СУПЕРВЫГОДНЫЙ.

Детали об условиях получения и начислении бонусов — в приложении MEGA24.

Мы делаем все, чтобы вы были здоровы! Минимизируйте контакты с окружающими и оставайтесь на связи вместе с MegaCom!

*Оставаться дома — значит в течение суток не покидать зону действия базовой станции, которая обслуживает ваш дом или квартиру.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150419/
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