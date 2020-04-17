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Бизнес

Образование, доступное каждому! Видеоуроки школы «Газпром» в приложении MEGA24

Компания MegaCom продолжает активную работу по внедрению новых механизмов дистанционного обучения с целью обеспечить доступ учителей и учеников к цифровому образовательному контенту.

Очередным шагом MegaCom после запуска бесплатных интернет-пакетов «Окуучу» для школьников, акции «MEGA для студентов», тарифа «Мугалим 150» и дополнительного бесплатного пакета «Учитель» стало подписание эксклюзивного соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Альфа Телеком» и одной из ведущих школ республики «Школой Газпром Кыргызстан», которое предусматривает эксклюзивные права на использование отснятого коллективом учебного заведения образовательного видеоконтента в приложении MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store).

Абоненты MegaCom получают возможность совершенно бесплатно смотреть уникальные видеоуроки, подготовленные коллективом школы международного стандарта «Школа Газпром Кыргызстан».

Учебное заведение является новым образцовым комплексом, который использует передовые научные достижения, инновационные образовательные программы и полностью автоматизировал процесс обучения.

«Благодаря тесному взаимодействию компании MegaCom и «Школы Газпром Кыргызстан», обладающей солидной материально-технической базой, которая позволяет внедрять современные стандарты онлайн-обучения, видеоуроки данного учебного заведения стали доступны каждому школьнику Кыргызской Республики в приложении MEGA24, — отмечает коммерческий директор ЗАО «Альфа Телеком» Бакытбек Омуракунов. — В будущем мы намерены расширить рамки партнерских отношений с данной организацией, сделав современное дистанционное образование еще более информативным, удобным и комфортным в использовании».

Напомним, что каждый абонент MegaCom имеет возможность пользоваться образовательными онлайн-ресурсами раздела «Мектеп» в приложении MEGA24 абсолютно бесплатно! Пользователям сервиса доступен не только контент Министерства образования и науки КР, но и специально собранные компанией MegaCom учебные материалы, необходимые для дистанционного обучения, видеоуроки, электронные книги и другие материалы для занятий.

Также в мобильном приложении MEGA24 доступны для бесплатного просмотра телеканалы, по которым проходит онлайн-обучение для школьников:

  • «ЭлТР»;
  • «Пирамида»;
  • «Пятый канал»;
  • «Баластан»;
  • «Илим Билим».

Ваше образование — залог успешного будущего!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150399/
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