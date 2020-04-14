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Бизнес

Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!

ОАО «Альфа Телеком» обеспечило бесплатной связью школьников и учителей, понимая, что образование — важное звено успешного развития государства. Теперь компания MegaCom решила поддержать студентов, перешедших на дистанционное обучение и остающихся дома на время карантина, запустив акцию «MEGA для студентов».

Уважаемые студенты! MegaCom понимает, что в условиях карантина молодежи сложно оплачивать услуги связи, поэтому интернет-пакет «MEGAСтудент» предоставляется бесплатно всем студентам Кыргызстана на время карантина.

Подключайтесь к связи от MegaCom и получайте бесплатный доступ к образовательным сайтам вузов Кыргызской Республики, сервисам KelBil и Google Classroom. Обучайтесь не выходя из дома, не отставайте от трендов, делитесь актуальной информацией в Сети. Используйте бесплатный интернет-трафик для общения и развлечений в самых популярных приложениях:

  • WhatsApp;
  • Instagram;
  • TikTok.

Чтобы отвлечься от негатива вокруг ситуации с коронавирусом, бесплатный пакет «MEGAСтудент» также включает безлимитный интернет-трафик к следующим играм:

  • PUBG Mobile;
  • Garena FreeFire;
  • BrawlStars;
  • World of Tanks Blitz;
  • Dota 2 и Dota Underlods;
  • Clash of Clans.

При нулевом или отрицательном балансе студентам — абонентам MegaCom автоматически будут начисляться 10 минут бесплатной связи внутри сети каждый день.

Как подключить пакет не выходя из дома?

Отправьте заявку через WhatsApp на номер 0999 120000. Сообщение должно содержать следующие данные:

  • фамилию, имя и отчество;
  • номер MegaCom, на который необходимо подключить пакет;
  • название университета;
  • название группы;
  • фото студенческого билета или зачетки.

В течение дня вам отправят инструкцию для подключения. Оставлять заявки можно с номеров любых мобильных операторов.

Присоединяйтесь к акции «MEGA для студентов» и наслаждайтесь безграничными возможностями общения, обучения и развлечений вместе с MegaCom!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150069/
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