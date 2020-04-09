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Бизнес

MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций

Для компании MegaCom важно, чтобы кыргызстанцы имели возможность получить квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции не выходя из дома и максимально снизить риск заражения в условиях самоизоляции, следуя рекомендациям Минздрава КР.

Мы понимаем, что кыргызстанцам сейчас трудно добраться до медучреждений. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране MegaCom запустил для абонентов компании сервис первичных медицинских консультаций, в том числе по коронавирусу, которые можно получить по телефону.

Позвонив по номеру *8008, ежедневно с 08.00 до 23.00 абоненты смогут проконсультироваться у квалифицированных медицинских специалистов о симптомах коронавируса и других болезней, получить ответы на интересующие вопросы по COVID-19, правилах поведения на карантине, мерах по снижению риска заражения вирусом и другое. 

«Запуск сервиса первичных медицинских консультаций – первый шаг на пути к совершенствованию здравоохранения и развития одного из направлений будущего  телемедицины, работа над внедрением которой уже ведется компанией»,  подчеркнули в MegaCom.

Звонок в сервис медицинских консультаций для абонентов MegaCom бесплатный. Специалисты готовы ответить на вопросы на кыргызском и русском языках.

MegaCom призывает абонентов строго следовать рекомендациям эпидемиологов, ограничив общение с окружающими, и оставаться дома.

Берегите себя и будьте здоровы!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149647/
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