Первый раз в онлайн-класс: MegaCom о бесплатной связи для учеников и учителей

С 8 апреля в Кыргызстане официально запущено онлайн-обучение школьников. Активным партнером Министерства образования и науки КР в реализации проекта стала компания MegaCom. О том, как компании удалось в сжатые сроки обеспечить учителей и школьников бесплатными связью и интернетом, запустив тариф «Мугалим 150», а также бесплатные дополнительные пакеты «Учитель» и «Окуучу», рассказал генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

— Учителя из разных регионов КР по достоинству оценили инициативу MegaCom. Однако есть те, кто еще не успел подключить тариф «Мугалим 150» и пакет «Учитель». К кому они могут обратиться за получением SIM-карты?

— Запуская тариф и пакет для учителей, мы обратились в Министерство образования и науки КР с предложением на добровольной основе подключить педагогов к бесплатной связи и получили одобрение со стороны ведомства. Тех педагогов, которые уже являлись абонентами MegaCom, по желанию мы дистанционно подключили к тарифу «Мугалим 150». Остальным представили SIM-карты, согласно предоставленным школами спискам, – по 50-100 на учреждение. На данный момент мы обеспечили связью порядка 80 процентов учителей и выходим на финальную стадию подключения.

Если по каким-то причинам педагог до сих пор не подключен к нашему пакету или тарифу, он может обратиться к руководству школы. Директора активно контактируют с нашими кураторами, по сей день предоставляя списки на подключение.

Если учитель не может забрать свою SIM-карту в школе, он может приобрести любую симку MegaCom и выслать нам номер мобильного через директора учебного заведения, после чего мы дистанционно подключим его к тарифу «Мугалим 150».

— Не меньший интерес со стороны кыргызстанцев вызывает возможность подключить детям пакет «Окуучу» от MegaCom. Как это сделать?

— Поскольку в Кыргызстане, по данным Нацстаткома, учеников насчитывается порядка 1,3 миллиона, мы приняли решение обеспечить детей связью по другой схеме.

Для подключения школьников к пакету «Окуучу» подойдет любая SIM-карта MegaCom, которая есть у учеников (это может быть номер, которым школьник пользуется давно или приобрел недавно).

В случае, если дети не являются на текущий момент нашими абонентами, мы предлагаем приобрести любую SIM-карту MegaCom в соседнем магазине или нашем ближайшем Центре продаж и обслуживания. Далее родитель или школьник высылает номер телефона ученика классному руководителю. После чего учитель высылает инструкцию о том, как подключить пакет «Окуучу». Процедура достаточно простая, никакой бюрократии, так как мы не требуем предъявлять свидетельство о рождении и другие документы.

— В чем преимущества пакетов «Учитель» и «Окуучу», о которых вы говорили ранее?

— Бонусные пакеты «Учитель» и «Окуучу», которые могут быть подключены к любому номеру MegaCom без смены тарифа, предполагают целый спектр бесплатных услуг для педагогов и школьников. Мы дарим своим абонентам возможность обучаться дистанционно, используя бесплатные звонки внутри сети, бесплатные интернет-пакеты, неограниченный объем трафика для общения через WhatsApp и онлайн-обучения в приложении MEGA24, пользования учебными материалами Минобразования КР, размещенными на сайтах ведомства и другое.

Бонусный бесплатный пакет «Окуучу» позволяет школьникам получить доступ к развлекательным сервисам (приложениям и некоторым мобильным играм). Кстати, насчет игр: образовательная составляющая, безусловно, находится на первом месте, но и о развлечениях забывать не стоит. Ведь если раньше школьники гуляли на улице, общались с друзьями, то теперь они вынуждены сидеть дома. Чтобы скрасить карантин, мы открыли им неограниченный интернет-доступ к мобильным играм и приложениям WhatsApp, Instagram и TikTok.





Говоря о педагогах и предложениях для них, уточню: тем учителям, у которых не было SIM-карт, мы их предоставили. На них установлен специальный тариф «Мугалим 150» стоимостью 150 сомов соответственно. Он включает 20 гигабайт бесплатного интернета, безлимит на внутрисетевые разговоры и 50 минут общения вне сети ежемесячно. Помимо доступного платного тарифа, который педагогам подключали на добровольной основе, всем учителям MegaCom автоматически подключал бесплатный бонусный пакет «Учитель», который включает 60 гигабайт интернета, 4 тысячи минут разговоров внутри сети и 40 минут вне сети на 60 дней. Учителя, пожелавшие сохранить свой тариф, получили возможность пользоваться бесплатным бонусным пакетом, не задумываясь о расходах на связь и интернет.

— Ранее вы говорили о возможностях онлайн-обучения с помощью приложения MEGA24. Как его могут использовать ученики и педагоги, где его скачать?

— Владельцы телефонов на базе Android могут скачать MEGA24 в Google Play, для аппаратов iPhone приложение доступно для загрузки на App Store. Пользователи сервиса, используя MEGA24, могут получить подробную информацию о тарифе, подключенных услугах, расходах на связь, ознакомиться с новостями компании, тарифами и опциями. В разделе «Развлечения» доступны мультипликационные, художественные и документальные фильмы, сериалы, аудиокниги.

Но самое главное — мы добавили в MEGA24 раздел «Мектеп», в котором вы можете найти учебные оцифрованные материалы, предоставленные Министерством образования и науки КР. Кроме того, MegaCom добавил в приложение видеоуроки, снятые телеканалом «Санат», а также контент, предоставленный Кыргызско-Турецким лицеем «Сапат». В MEGA24 также опубликованы электронные книги и учебники. В настоящее время работаем над поиском партнеров для дальнейшего расширения возможностей раздела «Мектеп».

Важно сказать, что данный сервис не зависит от технических ресурсов Минобразования. Он полностью администрируется специалистами MegaCom. Ну и еще раз напомню, что при использовании контента раздела «Мектеп» интернет-трафик для абонентов MegaCom абсолютно бесплатный!

— Можно ли пользоваться приложением MEGA24, если дома установлен WiFi или подключен интернет другого сотового оператора?

— На самом деле, неважно, какой у вас интернет. Но если есть SIM-карта от MegaCom и она зарегистрирована в приложении, то учиться в MEGA24 будет удобнее! Единственная разница в том, что, если вы зайдете в приложение, используя интернет других операторов, у вас будет расходоваться интернет-пакет.

Поэтому повторюсь, для всех абонентов MegaCom трафик в приложении MEGA24 бесплатный.

— Будет ли MegaCom расширять список образовательных порталов и приложений, используемых в КР, для бесплатного доступа к ним? Например, к MozaWeb, который тестируют в столичных школах.

— Насколько нам известно, MozaWeb не является ресурсом, признанным Минобразования КР. Но по запросам ведомства мы регулярно добавляем и будем добавлять сайты и сервисы – таких уже около 6-7. MegaCom может включить в список на свое усмотрение некоторые ресурсы, сделав процесс дистанционного обучения для школьников еще удобнее и интереснее!