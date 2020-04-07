MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay

Осознавая необходимость привлечения дополнительных средств на реализацию первостепенных мер в связи со сложившейся в стране эпидемиологической ситуацией, компания MegaCom запустила сбор добровольных пожертвований на борьбу с COVID-19 через приложение MegaPay.
Средства, собранные абонентами MegaCom, будут аккумулированы на счете Фонда по борьбе с коронавирусом при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
Как перевести пожертвования:
- скачайте приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
- авторизуйтесь;
- перейдите в раздел «Важно» и выберите «Взнос на борьбу с COVID-19»;
- заполните обязательные поля: ФИО, ИНН, сумма взноса;
- проверьте данные и подтвердите платеж.
Отследить статус денежного перевода можно на сайте help.covid.kg.
О мерах поддержки государства и населения КР, принимаемых компанией MegaCom в условиях повышенной эпидемиологической опасности в период борьбы с коронавирусом, читайте по ссылке.