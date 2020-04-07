MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay

Осознавая необходимость привлечения дополнительных средств на реализацию первостепенных мер в связи со сложившейся в стране эпидемиологической ситуацией, компания MegaCom запустила сбор добровольных пожертвований на борьбу с COVID-19 через приложение MegaPay.

Средства, собранные абонентами MegaCom, будут аккумулированы на счете Фонда по борьбе с коронавирусом при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Как перевести пожертвования:

скачайте приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store);

(доступно для скачивания в Google Play и App Store); авторизуйтесь;

перейдите в раздел «Важно» и выберите «Взнос на борьбу с COVID-19»;

заполните обязательные поля: ФИО, ИНН, сумма взноса;

проверьте данные и подтвердите платеж.

Отследить статус денежного перевода можно на сайте help.covid.kg.

В такой непростой период давайте не останемся в стороне и поддержим нашу страну. Наше будущее в наших руках, ведь мы можем оказать колоссальную поддержку государству и соотечественникам.

О мерах поддержки государства и населения КР, принимаемых компанией MegaCom в условиях повышенной эпидемиологической опасности в период борьбы с коронавирусом, читайте по ссылке.