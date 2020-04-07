Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома

Уже завтра, 8 апреля, в средних школах страны начинается IV четверть. Однако обучение будет проходить не совсем в привычной форме. В связи с объявленным в стране режимом ЧП ученики 1-11-х классов вынуждены будут осваивать программу дистанционно.

В связи с этим компания MegaCom запускает для школьников отличное предложение – бесплатный дополнительный пакет «Окуучу», благодаря которому юные кыргызстанцы смогут пользоваться образовательными онлайн-ресурсами раздела «Мектеп» в приложении MEGA24 абсолютно бесплатно! Раздел будет содержать не только контент Министерства образования и науки КР, но и специально собранные компанией MegaCom учебные материалы, необходимые для дистанционного обучения, видеоуроки, электронные книги и другие материалы для занятий. Скачать MEGA24 можно в Google Play и App Store.

Пакет «Окуучу» включает:

бесплатные звонки внутри сети при отсутствии средств на балансе;

внутри сети при отсутствии средств на балансе; бесплатный доступ ко всем ресурсам Министерства образования и науки КР ( oku.edu.gov.kg , lib.kg , kitep.edu.gov.kg , okuma.kg , moodle.inai.kg , ibilim.kg );

бесплатный доступ к Google Classroom (сервис от Google, специально разработанный для учебы);

к Google Classroom (сервис от Google, специально разработанный для учебы); бесплатный доступ к приложению MEGA24 и дополнительному образовательному контенту внутри сервиса.

Мы знаем, насколько талантлива и многогранна нынешняя молодежь. Тысячи мальчиков и девочек стремятся идти в ногу со временем. В условиях ограничений, введенных властями, они проводят много времени в интернете, стараясь без особой надобности не покидать дома. Учитывая потребности и пожелания школьников, MegaCom постарался скрасить их карантинные будни в свободное от учебы время. Компания приняла решение обеспечить учеников 1-11-х классов бесплатным доступом к их любимым играм и приложениям.

Чтобы дети оставались дома с удовольствием, на время карантина школьники получат БЕСПЛАТНО:

безлимитный WhatsApp;

безлимитный Instagram;

безлимитный TikTok;

безлимитный трафик к мобильным играм: PUBG Mobile; Garena FreeFire; BrawlStars; World of Tanks Blitz; Dota 2 Underlods; Clash of Clans.



Как подключить пакет «Окуучу»?

Для подключения бесплатного пакета достаточно иметь SIM-карту MegaCom и выслать свой номер телефона классному руководителю. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и ограничениями в передвижении компания временно не может доставить всем ученикам SIM-карты. Но это не повод отчаиваться: симки можно без труда приобрести в ближайшем продуктовом киоске, павильоне, магазине или в центрах продаж и обслуживания MegaCom.

Примечание. Опыт зарубежных операторов связи показал, что сотовые сети текущего поколения не готовы к проведению массовых онлайн-уроков и использованию видеоконференцсвязи в промышленных масштабах. Компания MegaCom рекомендует использовать для дистанционного обучения самый популярный мессенджер WhatsApp, поскольку все дети и учителя умеют им пользоваться. Более продвинутые классы могут использовать специализированный сервис Google Classroom, который требует предварительной подготовки, но если сделать все правильно, то он может показать свою эффективность. MEGA24 должно использоваться для дистанционного изучения удобно собранных и отсортированных видеоуроков, электронных книг и других учебных материалов самостоятельно учениками по рекомендации учителя.