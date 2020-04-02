Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ

Сегодня, 2 апреля, в ряде средств массовой информации была опубликована статья под заголовком «Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom». В информационном материале компания «НУР Телеком» (торговый знак О!) обвиняет MegaCom в ущемлении прав кыргызстанцев, ссылаясь на заведующего Таласским областным методическим центром образования (ОМЦО) Т.К. Тилекматова.

В частности, в интернет-СМИ со ссылкой на компанию говорится, что руководитель регионального областного методического центра якобы сначала обещал помочь с информированием директоров школ по области и уже обратился в МОиН КР, однако позже перезвонил и отказал в помощи, поскольку «...Министерство образования сообщило, что у них договор с MegaCom».

В распоряжении ЗАО «Альфа Телеком» находится документ — обращение Т.К. Тилекматова с просьбой обеспечить педагогов Таласской области бесплатной связью и интернетом в рамках инициативы компании MegaCom по добровольному подключению учителей к специальному тарифу «Мугалим 150» и бесплатному пакету «Учитель».

Более того, Т.К. Тилекматов лично опроверг данные, приведенные в указанных публикациях в интернет-СМИ, отметив, что не мог заявить региональному директору компании «НУР Телеком», что МОиН КР вынуждает педагогов сотрудничать с MegaCom.

«Я готов судиться с компанией «НУР Телеком», — отмечает Т.К. Тилекматов. — Действительно, из Таласского филиала O! с предложением о сотрудничестве ко мне обратился их представитель Санжар. Я сказал, что инициатива компании «НУР Телеком» будет рассмотрена. Но мы не обсуждали с этим человеком сотрудничество по линии Минобразования. Мои слова, которые приведены в опубликованной статье, — ложь. Я не мог заявить представителям «НУР Телеком», что мы будем работать только с MegaCom, и готов доказать свои слова в суде».

ЗАО «Альфа Телеком» подчеркивает: подключение к тарифу «Мугалим 150» и пакету «Учитель» производится исключительно на добровольной основе.

Инициатива о поддержке проекта по внедрению дистанционного обучения, реализуемого Министерством образования и науки КР, исходила от руководства компании MegaCom, ставившего главной целью отнюдь не получение коммерческой выгоды.

В условиях осложнения эпидемиологической ситуации в Кыргызстане ЗАО «Альфа Телеком» считает одним из своих основных приоритетов реализацию масштабных задач социальной направленности, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в обеспечении качественной связью и высокоскоростным интернетом.