MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен «НУР Телеком»?

Из-за выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Кыргызстане школьники страны были вынуждены уйти на незапланированные каникулы с 13 марта. Порядка двух недель ученики не имели возможности получать знания, не обладая при этом информацией, когда закончатся вынужденные «каникулы» и в школах снова прозвенит привычный звонок на урок.

В условиях пандемии Минобразования начало разработку плана по внедрению процессов дистанционного обучения в школах КР. Не остался в стороне и оператор сотовой связи MegaCom, в оперативном порядке разработавший и запустивший специальный раздел «Мектеп» в приложении Mega24, ориентированный на школьников 1-11-х классов.

«С целью предоставить педагогам и ученикам доступ к образовательному контенту, с инициативой к нам обратилась компания MegaCom. На базе приложения Mega24 оператор запустил раздел «Мектеп», где школьники могут найти видеоуроки, нужные учебники, тесты и воспользоваться другими возможностями онлайн-образования. Также мы намерены уделить внимание объектам дошкольного образования по программе «Наристе», — рассказал замминистра образования Нурлан Омуров.

Запуску проекта предшествовала серьезная работа. Для его оперативного внедрения необходимо было в сжатые сроки разработать и оцифровать весь образовательный контент и отснять видеоматериал, необходимый для организации дистанционного обучения на трех языках: кыргызском, русском и узбекском. Кроме того, в офисе MegaCom ежедневно ведутся съемки видеоуроков.

Согласно достигнутым договоренностям, видеоконтент для дошколят и учеников 1-4-х классов будут транслировать на телеканале «Баластан». Уже составлено расписание, в какое время какие уроки мы будем показывать. Видеоуроки для учеников 5-11-х классов будут транслировать по телеканалу ЭлТР (передача «Илим Билим»), также будут задействованы ТВ «Пирамида», 5 канал и «Санат». Готовые видеоуроки также можно будет смотреть через интернет — на YouTube-каналах вышеперечисленных СМИ.

По словам Омурова, онлайн-обучение школьников запустят уже 8 апреля.

Алгоритм образовательного процесса будет строиться следующим образом: учителям и ученикам обеспечивают доступ к просмотру видеоуроков по ТВ-каналам либо через интернет. Обратная связь будет налажена через мессенджеры, то есть педагог может задавать домашнее задание онлайн. Таким же способом ученики могут отвечать учителю, выполнив заданное. В итоге у педагога есть возможность оценивать знания учащихся и выставлять оценки по итогам четвертой четверти.

Понимая важность организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса, телеком-оператор пошел на беспрецедентный шаг и в рамках проекта предоставил бесплатные связь и интернет для реализации процесса дистанционного онлайн-обучения.

Учитывая то, что не у всех учеников может быть постоянный доступ к интернету, это очень актуальная мера.

Кроме того, педагоги и школьники смогут абсолютно бесплатно пользоваться приложением Mega24 и WhatsApp. Компания уже начала обеспечивать на добровольной основе SIM-картами учителей средних школ, которых по стране насчитывается порядка 80 тысяч. Соответственно, эти педагоги получили возможность всегда оставаться на связи.

Одними из первых SIM-карты получили учителя гимназия № 1 имени Дмитрия Зубкова в Канте.

«Оператор обеспечил учителей нашей школы SIM-картами в рамках проекта «Дистанционное образование». Все педагоги были переведены на тарифный план «Мугалим 150». Это позволило нам наладить образовательный процесс и обратную связь с учениками и их родителями. Мы очень благодарны компании MegaCom за то, что она так своевременно проявила инициативу. Благодаря этому четвертая четверть не будет сорвана и мы сможем успешно закончить учебный год», — поделилась директор гимназии Замира Сыйналапова.

Сегодня компания рассматривает возможность предоставления SIM-карт ученикам по всей республике.

Почему MegaCom помогает государству во внедрении механизмов дистанционного образования? Этот вопрос журналисты адресовали коммерческому директору MegaCom Бакытбеку Омуракунову.

«Надо понимать, что ЗАО «Альфа Телеком» (торговый знак MegaCom) является не только коммерческим учреждением, но социально ответственной компанией. Мы стараемся прислушиваться к просьбам каждого абонента и не оставлять своих соотечественников в трудной ситуации. Осознавая, насколько важна наша поддержка, компания MegaCom сама изъявила желание помочь в реализации инициатив государства, направленных на удовлетворение социальных нужд населения.

Понимая, что не у каждого кыргызстанца есть доступ к интернету, мы обратились в Министерство образования и науки КР с предложением оказать содействие в запуске механизмов онлайн-образования в стране, обеспечив учителей бесплатной связью и доступом во Всемирную сеть. Подключив педагогам бесплатные пакеты «Учитель», мы ставили целью помочь бюджетникам, занятым в системе образования. Именно в таких поступках мы видим истинную пользу для государства, поэтому призываем бизнес-сообщество последовать нашему примеру, поддержав правительство страны, и протянуть руку помощи тем, кто действительно нуждается в поддержке», — отметил Бакытбек Омуракунов.

При этом, как это часто бывает, у проекта появились «доброжелатели», которые решили нивелировать усилия государственного телеком-оператора. В разных источниках была опубликована информация о том, что в КР слишком низкий охват интернета для реализации проекта и что у госоператора не хватит мощностей для его запуска. Однако слова — это хорошо, но статистика лучше.

Так, по данным Госагентства связи на I квартал 2019 года, доступ к интернету имеют более 5 миллионов кыргызстанцев, а зона охвата по республике составляет 78 процентов. Понятно, что почти за год данные обновились в лучшую сторону. Потому как, по заявлению телеком-операторов страны, в том числе и компании MegaCom, специалисты постоянно работают над модернизацией сети и расширением ее возможностей.

Непонятно, кто и зачем пытается дискредитировать проект в лице общественности, говоря о том, что он нежизнеспособен. Гораздо лучше о том, нужен ли этот проект и видят ли в нем альтернативу привычному образованию, могут рассказать те, кому предстоит непосредственно с ним работать. Журналисты поговорили с несколькими учителями, и вот как они видят ситуацию.

Батма Молдобаева, учитель средней школы № 4 города Джалал-Абада: «Мы очень рады, что Минобразования нашло выход из сложившейся сложной ситуации. Благодаря этому ученики не будут сидеть дома просто так, а смогут обучаться дистанционно. Это отличная новость. Но ничего бы не получилось, если бы государственный оператор не поддержал проект, предоставив учителям возможность быть всегда на связи со своими учениками и открыв бесплатный доступ к образовательным ресурсам».

Айгуль Шадиева, учитель математики, заместитель директора по воспитательной работе Баткенской школы-интерната: «В эти дни школьники должны были учиться, но так получилось, что с марта все они на каникулах. Есть информация, что карантин продлят. В связи с этим руководство нашей школы приняло решение начать онлайн-обучение учеников, — сказала Айгуль Шадиева. — На днях мы получили SIM-карты с бесплатной связью и интернетом от компании MegaCom. Это очень своевременно. Ведь благодаря безлимитному доступу в Сеть мы сможем легко наладить учебный процесс. Надеемся, что наши ученики не сильно отстали от программы и нам удастся все нагнать».

Гулшайыр Самудинова, учитель русского языка и литературы, Иссык-Кульская область, Тюпский район: «Ученики с 13 марта сидят дома, в связи с этим было принято решение перейти на дистанционное обучение, но для этого в первую очередь нужен качественный интернет. В целях поддержки системы образования инициативу проявили сотовые операторы, в данном случае MegaCom. На днях учителям села Балбай раздали SIM-карты с бесплатной связью. Эта поддержка для учителей и учеников очень важна. Надеемся, что образовательный процесс не прервется».

Аксатбек Дыйканбаев, директор школы № 10 города Нарына: «От имени всего коллектива школы хотим поблагодарить сотового оператора MegaCom. В такое сложное время он нас поддерживает — в городе начали раздачу SIM-карт всем учителям. С приложением Mega24 и возможностью бесплатно общаться с учениками в мессенджерах мы сможем организовать непрерывный учебный процесс. В сложившейся сегодня ситуации — это очень важно».

Мээрим Базарбай кызы, учитель английского языка средней школы № 14 города Оша: «В связи с карантином мы начали процесс перехода на дистанционную форму обучения — уже пробуем в тестовом режиме некоторые инструменты коммуникации. С 8 апреля мы официально начинаем обучение дистанционно. Я рада, что власти нашли выход из ситуации и внедряют онлайн-обучение. Для реализации этой инициативы нам выдали SIM-карты со специальным тарифом, в рамках которого учителям предоставляют бесплатный доступ к образовательному контенту в приложении Mega24 и другим обучающим порталам. Радует и то, что нам предоставили безлимитный доступ к WhatsApp — это удобный инструмент обратной связи с учениками».

Считанные дни остаются до начала четвертой четверти. А это значит, что школьники все же получат возможность грызть гранит науки, но теперь уже в режиме онлайн, а выпускникам удастся сдать итоговые экзамены и поступить в вузы.

Кыргызстанцы надеются, что благодаря слаженным действиям Минобразования КР и поддержке ответственных компаний властям удастся запустить дистанционное обучение в школах страны и учебный год не будет сорван.

Кто бы что ни говорил, а запуск проекта с нуля в столь короткие сроки заслуживает уважения.