Новейшие технологии в лучевой терапии: опыт лечения рака в ACIBADEM

Лучевая терапия — один из трех основных инструментов, применяющихся в лечении рака, наряду с хирургическим вмешательством и медикаментозным лечением. Поскольку эффективность этого метода связана напрямую с возможностями технологий и оборудования, последние десятилетия принесли существенный прогресс в этой области.

Сегодня мы говорим о точечном облучении с меньшим количеством побочных эффектов без повреждения здоровых тканей и возможностью контролировать воздействие луча на организм пациента в реальном времени. Наш собеседник — один из ведущих мировых специалистов, радиолог с 25-летним опытом, доктор клиники ACIBADEM, профессор Уфук Абаджиоглу.

Фото ACIBADEM. Профессор Уфук Абаджиоглу

— Профессор, расскажите о наиболее продвинутых методах и технологиях лучевой терапии, с которыми вы работаете в ACIBADEM.

— Я могу отметить, что особенно серьезный прогресс в применении лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний произошел за последние десять лет:

Во-первых, изменился сам подход к лечению. Сегодня мы практикуем так называемое адаптивное лечение, когда лечебный план корректируется ежедневно в зависимости от изменений в опухоли в результате облучения.

Во-вторых, благодаря современным возможностям оборудования MR Linac, сочетающего возможности высокоточного МРТ-сканера и линейного акселератора, мы можем применять фракционную терапию с достаточно высокими дозами радиации.

Приведу пример: раньше, чтобы у пациентов с раком или метастазами в печени определить целевые участки для облучения, в нашем распоряжении была только компьютерная томография, которая плохо справляется с визуализацией метастазов. Сегодня благодаря магнитному резонансу мы получаем гораздо более четкую картинку.

Третий пункт, на который хочется обратить внимание, — это лечение на поздних стадиях заболевания с метастазами. Раньше в таких случаях лучевая терапия использовалась только как паллиативная помощь для облегчения боли или, например, остановки кровотечений. Но недавние исследования показывают, что применение локального облучения в высоких дозах для некоторых из этих пациентов дает повышение показателей выживаемости (иногда даже в сравнении с пациентами без метастазов).

Четвертое — ощутимо возросли точность и прицельность, с которыми сегодня проводится облучение. Возможности современных технологий MR Linac позволяют нам учитывать даже дыхание и малейшие физиологические движения тканей пациента. Благодаря этому минимизируется воздействие на внутренние органы и ткани и лучевая терапия может быть показана даже при сложном расположении опухоли.

— Позволяют ли новые технологии сократить длительность лечения?

— Да, для многих пациентов. Посмотрим на рак простаты: в случае локализированной опухоли курс обычно длится восемь недель — это два месяца в клинике, 40 сессий облучения. Сегодня некоторым пациентам достаточно пяти сессий, чтобы получить сопоставимые по эффективности результаты.

— Поговорим подробнее о показаниях к применению различных технологий. Чем отличаются TrueBeam, CyberKnife, GammaKnife, томотерапия?

— Выбор в каждом конкретном случае, безусловно, зависит от клинической картины пациента:

Томотерапия показана пациентам с большими по объему опухолями, например, внутричерепными или спинного мозга, а также детям (медуллобластома).

TrueBeam применяется во фракционной стереотактической радиотерапии и фракционной радиохирургии, позволяя проводить облучение с точностью до 0,5 миллиметра.

CyberKnife используется в стереотактической лучевой терапии, в частности, для краниальных локализаций.

GammaKnife — оптимальная технология при лечении многих видов рака мозга или небольших опухолей, расположенных в критических для жизнеобеспечения локациях.

— Что, на ваш взгляд, стоит ожидать от лучевой терапии в будущем?

— Думаю, в будущем нас ждет сокращение курса лечения для большего числа пациентов. И второй критически важный аспект — это развитие технологий визуализации, позволяющих 3D-моделирование тела пациента как ориентира для более точной работы врачей.

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