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Бизнес

Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей

Фармацевт не только должен хорошо разбираться в медицинских препаратах, но и уметь объяснить клиентам их разницу. Об этом на тренинге «Университет первостольника» рассказал генеральный директор компании GLOBALPAS (Москва), бизнес-тренер Сергей Профатилов.

Такой тренинг в Кыргызстане проводится впервые. Его организовало представительство компании Santo в Кыргызстане. Как отметил его глава Азиз Турдиев, главная задача тренинга — развитие у провизоров и фармацевтов аптек (первостольников) таких профессиональных навыков, как эффективная коммуникация с разными типами потребителей, работа со сложными клиентами, правильное информирование о препаратах.

«Очень большое количество потребителей приходит в аптеки напрямую в обход врача. И первостольник должен порекомендовать, что можно использовать в качестве симптоматического лечения, к какому врачу, например, узкому специалисту обратиться. Наша компания, чувствуя свою социальную ответственность, вкладывает немало усилий в обучение фармацевтов, потому что в первую очередь думаем о здоровье нашего населения. Это заложено и в нашем слогане: люди помогают людям», — отметил Азиз Турдиев.

Сергей Профатилов отметил, что, к сожалению, в программе профессионального обучения первостольников не уделяется внимание работе с клиентами.

«Учат специфике препаратов, их содержанию, показаниям к применению, но вопрос в том, как работать с покупателем, как доносить до него информацию, как выстраивать коммуникации — остается без внимания. Мы восполняем этот пробел, помогая фармацевтам становиться профессиональными работниками сферы услуг. Очень важно, чтобы покупатель получил максимальную помощь в выборе препарата и удовольствие от встречи с первостольником», — отметил он.

Сергей Профатилов добавил, что провизор, фармацевт — это не просто человек, который отгружает таблетки, но и дает фармацевтические рекомендации по очень широкому спектру препаратов.

«В его распоряжении огромное количество лекарств на разный карман. Очень важно, чтобы он мог объяснить покупателю, в чем разница между ними», — сказал он.

Бизнес-тренер подчеркнул, что подобное обучающее мероприятие в Кыргызстане компания проводит впервые. 

Тренинг продолжался три дня и состоял из деловой и развлекательной частей. В мероприятии приняли участие фармацевты из всех регионов страны.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/146323/
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