86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть

ОАО «Кыргызтелеком» успешно реализует задачу по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения согласно Указу президента КР «Об объявлении 2019-го Годом развития регионов и цифровизации».
ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило высокоскоростным интернетом 86 айыл окмоту Ошской области, в том числе работы проведены в труднодоступных и малонаселенных пунктах:
- в Алайском районе подключено 14 айыл окмоту;
- в Кара-Суйском — 16;
- в Кара-Кульджинском — 12;
- в Ноокатском — 16;
- в Узгенском — 17;
- в Чон-Алайском — 3;
- в Араванском — 8.
Благодаря проделанной работе ОАО «Кыргызтелеком» в селе Чангет Узгенского района с населением 4 тысячи 240 человек есть возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами.
Наличие доступа в Сеть — это важный показатель качества жизни не только в городе, но и в селе, так как интернет в настоящее время играет важную социальную роль. На сегодня из 19 айыл окмоту Узгенского района подключено к интернету 17.
Справка. Территория Ошской области составляет 28,9 тысячи квадратных километров, численность — 999 тысяч 576 человек. В регионе 7 районов, 3 города районного значения и 88 айыльных аймаков.
Узгенский район состоит из 104 сел, 19 айыльных округов и 1 города. Общая численность населения составляет 273 тысячи человек.