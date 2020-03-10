86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть

ОАО «Кыргызтелеком» успешно реализует задачу по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения согласно Указу президента КР «Об объявлении 2019-го Годом развития регионов и цифровизации».

ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило высокоскоростным интернетом 86 айыл окмоту Ошской области, в том числе работы проведены в труднодоступных и малонаселенных пунктах:

в Алайском районе подключено 14 айыл окмоту;

в Кара-Суйском — 16;

в Кара-Кульджинском — 12;

в Ноокатском — 16;

в Узгенском — 17;

в Чон-Алайском — 3;

в Араванском — 8.

Благодаря проделанной работе ОАО «Кыргызтелеком» в селе Чангет Узгенского района с населением 4 тысячи 240 человек есть возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами.

Наличие доступа в Сеть — это важный показатель качества жизни не только в городе, но и в селе, так как интернет в настоящее время играет важную социальную роль. На сегодня из 19 айыл окмоту Узгенского района подключено к интернету 17.

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Справка. Территория Ошской области составляет 28,9 тысячи квадратных километров, численность — 999 тысяч 576 человек. В регионе 7 районов, 3 города районного значения и 88 айыльных аймаков.

Узгенский район состоит из 104 сел, 19 айыльных округов и 1 города. Общая численность населения составляет 273 тысячи человек.