Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали

Водитель таксопарка-партнера «Яндекс.Такси» передвигается по городу с номерным знаком, где отсутствуют данные о регионе. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя. Водитель таксопарка-партнера «Яндекс.Такси» передвигается по городу с номерным знаком, где отсутствуют данные о регионе

«Водитель, возможно, таким образом решил обмануть камеры «Безопасного города» и специально обрезал номерной знак машины», — пишет читатель.

Представитель «Яндекс.Такси» в Кыргызстане заявил 24.kg, что водитель данного автомобиля отстранен от выполнения заказов. Сейчас ведется разбирательство.

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