«Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК

«Газпром Кыргызстан» совместно с партнерами компании запустили специальную акцию для жителей жилых массивов Бишкека и Чуйской области.

Согласно условиям акции, абонентам компании предоставляется возможность приобрести газовый котел на выгодных условиях и получить в подарок от 200 кубометров газа.

«Мы всегда стараемся создать для абонентов максимально удобные и выгодные условия подключения к газу. Поэтому мы заключили с поставщиками газовых котлов соглашения, в рамках которых абонент, купивший котел от партнера акции, получает от 200 до 350 кубометров газа в подарок. Объем газа зависит от типа котла, выбранного абонентом. Всего в акции участвует четыре поставщика газового оборудования», — сообщил советник генерального директора, коммерческий директор «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Для участия в акции абоненту необходимо выбрать партнера-поставщика, приобрести котел и после этого ему на лицевой счет будет зачислен подарочный объем газа.

Важной особенностью акции является то, что все котлы можно приобрести на условиях беспроцентной рассрочки до шести месяцев.

Список партнеров-поставщиков акции:

компания BaltGaz, стоимость котлов от 25 тысяч до 60 тысяч сомов, телефон: 0 505 00 44 44;

компания KazEco, стоимость котлов от 22 тысяч 500 до 120 тысяч сомов, телефон: 0 555 77 66 88;

компания Navien, стоимость котлов от 40 тысяч 500 до 133 тысяч сомов, телефон: 0 559 89 90 80;

компания «ГазТорг», стоимость котлов от 43 тысяч до 75 тысяч сомов, телефон: 0 775 50 50 00.

Акция действует до 31 декабря 2020 года.

За три года к природному газу подключились уже 50 тысяч домов, подключайтесь и вы!

Подробная информация по телефону 4444, звонок с мобильного бесплатный, или на сайте www.gazprom.kg.