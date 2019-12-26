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Бизнес

Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»

Для удобства абонентов теперь отправлять показания счетчика за природный газ можно с помощью «ЭЛСОМ». Достаточно привязать лицевой счет клиента, проверить задолженность и произвести оплату в один клик.

«Мы ценим время наших абонентов и на постоянной основе расширяем спектр оказываемых услуг. Благодаря совместно реализуемому проекту с KICB теперь оплата за газ возможна и с помощью сервиса «ЭЛСОМ». К нам уже поступают положительные отзывы от абонентов, которые пользуются подобными услугами с помощью приложений мобильных операторов. Мы уверены, наши клиенты оценят и новый способ контроля своего лицевого счета с помощью «ЭЛСОМ», — отмечает советник генерального директора, коммерческий директор «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Ранее «Газпром Кыргызстан» уже реализовал аналогичные проекты с мобильными кошельками Balance.kg и MegaPay.

Для корректности ввода данных отправлять показания счетчика необходимо с 15-го по 30/31-е число каждого месяца.

Как отправлять показания за газ?

1. Войти в мобильное приложение «ЭЛСОМ».
2. Выбрать раздел «Сервисы».
3. Выбрать пункт «Газпром Кыргызстан».
4. Ввести номер лицевого счета для создания шаблона.
5. Выбрать пункт «Отправка показаний».

Дополнительно через «ЭЛСОМ» можно узнавать сумму задолженности за предыдущий месяц и какие показания были переданы ранее.

Важной особенностью является то, что с помощью данного сервиса можно контролировать и оплачивать услуги по нескольким счетам клиентов.

Как оплачивать за газ через «ЭЛСОМ»?

1. Войти в мобильное приложение «ЭЛСОМ».
2. Выбрать раздел «Оплатить».
3. Выбрать пункт «Коммунальные услуги».
4. Выбрать компанию «Газпром Кыргызстан».
5. Ввести лицевой счет и сумму оплаты.

Управляйте вашим лицевым счетом «Газпром Кыргызстан» с помощью «ЭЛСОМ» самостоятельно и в любое время!
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