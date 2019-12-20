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Бизнес

5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов

За пять лет существования «Газпром Кыргызстан» во всех областях республики было построено девять физкультурно-оздоровительных комплексов, на данный момент они функционируют в полном объеме. Об этом на пресс-конференции сообщил советник генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Более того, в прошлом году было начато строительство школы, в 2019-м ее открыли. Школа рассчитана на 960 ученических мест. В учебном заведении представлены льготы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

С начала деятельности «Газпром Кыргызстан» реализуется программа по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов и социальных учреждений «Газпром детям».

Арзымат Алдаяров отметил, что это не обязательства «Газпрома». Изначально эти пункты в соглашениях прописаны не были.

«Можно сказать, что это добрая воля компании. Более того, мы активно участвуем в благотворительности. Общая сумма пожертвований за время деятельности «Газпром Кыргызстан» превысила 400 миллионов сомов», — заключил советник генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан».
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