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Бизнес

5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов

В компании «Газпром Кыргызстан» рассказали об итогах своей 5-летней работы.

За этот период общая сумма инвестиций в развитие и модернизацию газотранспортной и газораспределительной систем республики составила более 25 миллиардов сомов. В течение пяти лет были выполнены крупные проекты. Об этом сообщил советник генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Вся работа, проведенная за пять лет, привела к тому, что компания повысила надежность транспортировки природного газа в Казахстан. Если в 2014 году объем транзита составлял порядка 4 миллиардов кубических метров в год, то в 2019-м — 6,3 миллиарда, то есть увеличился на 50 процентов.

Объем реализации природного газа вырос с 210 миллионов кубометров в 2014 году, до 290 миллионов кубометров в 2019-м.

«При этом хотелось бы отметить, что самый высокий рост происходит в категории «Население», объем потребления природного газа вырос на 55 процентов. Все это стало возможным в первую очередь за счет реализации в рамках исполнения межправсоглашения программы «Газификация населенных пунктов» . 

В 2014 году общее количество уличных распределительных газопроводов составляло 2 тысячи 800 километров. За пять лет мы построили еще 750 километров и дали возможность подключиться свыше 40 тысячам домохозяйств», — отметил Арзымат Алдаяров.

Если в начале деятельности компании количество потребителей составляло 290 тысяч, то сегодня эта цифра достигла 343 тысяч. «Газпром Кыргызстан» постепенно увеличивает объемы реализации и газификации.

По оценкам «КыргызГаза» уровень газификации в 2014-м составлял 22 процента, на конец 2018-го был доведен до уровня 30 процентов, а сегодня — 32 процента.

Напомним, «Газпром Кыргызстан» ведет свою деятельность на основе межправсоглашения, подписанного в 2014 году между правительствами Российской Федерации и Кыргызской Республики. Как только было подписано соглашение, в январе 2015-го была представлена схема газификации страны до 2030 года. В рамках соглашения компания «Газпром Кыргызстан» взяла обязательства увеличить уровень газификации до 60 процентов.
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